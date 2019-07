Retrokompott Folge 97: Filme zu Computerspielen Part II

Verfilmte Computerspiele haben mittlerweile eine lange Tradition. Seit Mario und Luigi in Super Mario Bros. 1993 über die Leinwand hüpften und tollten, verlangt diese Tradition möglichst ein schlechtes Drehbuch, mäßige schauspielerische Leistungen und wenig Budget für Spezialeffekte. Einen Überblick über diese Perlen des Filmschaffens liefern euch in der aktuellen Ausgabe des Retrokompotts bereits zum zweiten Mal Marius, fabskimo und Robin. Ein Panoptikum des Zelluloid-Horrors erwartet euch. Flieht, ihr Narren!

Doch auch außerhalb dieses Themenblocks ist der Retrokompott wieder mit reichlich Zutaten gefüllt. Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit James D. Sachs. dem Hauptgrafiker des Amiga-Klassikers Defender of the Crown. Natürlich ist auch das Retrolurch-Quiz mit Rätselonkel Wolfgang wieder mit dabei und die Retrotalk-Rubrik ist reichlich gefüllt. Zu Gast ist dieser Folge ist außerdem Alexander (GG-User vultejus).

00:01:40 Heute sind mit dabei

00:04:58 Retro Warm Up

00:26:18 Retro Facts: Filme zu Spielen Part II

01:53:24 Retro Mysteries: Quiz mit Andre

02:12:16 Retro Talk: Interview mit James D. Sachs

03:08:20 Retro Play: Arctic Shipwreck (C64)

03:19:45 Retro Play: Zeit für Altes und Neues

03:36:45 Retro Talk: Einspieler Phantomgear

03:37:34 Retro Talk: Paul Cuissett über Flashback (englisch)

03:59:52 Retro Talk: Einspieler Tanglewood

04:10:33 Retro News: Neues aus der Szene

04:26:31 Retro Mail: Eure Stimme im Retrokompott

04:52:24 Abspann

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 14. Juni 2019 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Die Besonderheit daran ist allerdings, dass die Podcaster gemeinsam in einem Studio in Hamburg sitzen werden. Patrick und Robin eröffnen das erst seit einigen Jahren angekündigte Ladenlokal mit Retro-Anspielstationen und werden live von dort aus senden. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 01. August ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.