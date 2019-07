GG-Rückblick KW 30/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 30: Rückblick von Sonntag, 21. Juli, bis Samstag, 27. Juli 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Die 30. Kalenderwoche startete mit dem 311. MoMoCa und endete wie gewohnt mit dem inzwischen 20. WoSchCa, dessen Teaserbild bei manch einem User „Wunden aufreißt“. Getestet haben wir in den vergangenen Tagen Wolfenstein - Youngblood, während für Warsaw eine Preview erschienen ist. Ebenfalls anschauen könnt ihr euch einen etwa 15 Minuten langen Rückblick auf Monkey Island sowie die Doppelstunde der Kritiker zu Fire Emblem Three Houses. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Bereits in der KW 20 war eine Meldung zur neuen Star Trek-Serie der am häufigsten aufgerufene News-Beitrag – durch die Veröffentlichung des ersten Trailers wiederholte sich das in der zurückliegenden Woche. Auf euer Interesse stieß außerdem, dass die Badewannen-Szene aus The Witcher 3 auch in der TV-Serie zu sehen sein wird und dass das Casino-Update in GTA Online in zahlreichen Ländern verboten ist. Die News zum „Big O“-Gehäuse oder jene zur Veröffentlichung der ursprünglichen Doom-Titel für Konsolen sind ebenso in der Liste vertreten. Die meldungen nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 27. Juli (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Zwei Checks und zwei User-Artikel verfasste die Community in den letzten sieben Tagen. Während im Arcade-Check We. The Revolution behandelt wird, dreht sich der PSN-Check um Blazing Chrome. Im User-Artikel vom vergangenen Sonntag sind erneut „miese Machwerke“ das Thema, im jüngsten Text befasst sich dessen Autor hingegen mit Walking-Simulatoren. Darüber hinaus gab es eine Community-Herausforderung zum Tag des Admins, in dessen Verlauf über 1,8 Millionen Klicks generiert wurden.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Zankstelle Vol. 37: Reingeschaut - Die erste offizielle Gamestar, Teil 1

Der Zankstellen-Podcast, der den kreativen Köpfen mehrerer GG-User entspringt, ist zum 37. Mal erschienen. Dieses Mal dreht sich alles um die erste Gamestar-Ausgabe aus dem Jahr 1997.

» Wochenende, und ein Ende der Hitze. «

— Nivek242 am 26. Juli 2019

❺ ⚊ KW 30/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

In unserem in dieser Woche veröffentlichten Video blicken wir zurück auf Monkey Island – zu einem anderen Spiel von Ron Gilbert veröffentlichte eben dieser vor fünf Jahren die originalen Designdokumente. Anhand zweier User-Artikel könnt ihr euch außerdem Eindrücke von Wildstar verschaffen und euch – aus der Sicht des Autors – über das „wohl maßgebliche Spielspaß-Element: Das Spielen mit Freunden“ informieren. Wie echtes Rollenspiel aussehen kann, zeigt euch zudem ein User-Video zu Neverwinter Nights 2.