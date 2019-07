Doom Eternal: Kampagne-Gameplay von der QuakeCon Europe

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem id Software am ersten Tag der QuakeCon Europe in London ausführlich den Battlemode zu Doom Eternal (im E3-Anspielbericht) vorstellte, folgte am zweiten Tag nun auch eine Präsentation der Kampagne, die ab sofort auch als Video auf YouTube bereitsteht.

Das Video lässt euch unter anderem einen Blick auf die neuen Bewegungsmöglichkeiten des Doom Slayers werfen, der nun in der Lage ist, einen Doppelsprint oder den Fleischerhaken der Schrotflinte zu nutzen, um schneller in die unmittelbare Reichweite der Gegner zu gelangen, oder größere Abgründe zu überwinden. Darüber hinaus ist es jetzt möglich an Stangen entlangzuschwingen, durch bestimmte Wände durchzubrechen, oder selbige emporzulaufen. Es gibt zudem verschiedene Gegner, neue und alte Waffen, sowie einige coole Glory-Kills zu bestaunen. Das Spiel wird am 22. November für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen.