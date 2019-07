Spieleveteranen-Podcast #148: Hülsbeck, Zeitreise und Feuerbämbel

Im aktuellen Spieleveteranen-Podcast ist mal wieder Soundmagiker Chris Hülsbeck zu Gast, es gibt eine Zeitreise und Fire Emblem wird diskutiert. Inklusive Wertungsprognose von Jörg...

Nachdem unsere Patreon-Unterstützer (ab 1 Dollar, inklusive Offtopic-Podcast!) 30 Stunden lang die Ersthörrechte hatten, ist die Folge 148 nun frei für alle: Was sagen die Spieleveteranen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer zu Fire Emblem – Three Houses? Eine Stunde lang diskutieren wir den jüngsten Spross der Taktik-RPG-Serie von Intelligent Systems. Zuvor geht es aber mit Gastveteran Chris Hülsbeck in den Aktuell-Teil und auch in die Zeitmaschine: Unerschrocken macht der Spielemusiker den Sprung ins Jahr 1989 mit und erzählt von seiner damaligen Wirkungsstätte Rainbow Arts.

Beim anschließenden Griff ins Zeitschriftenregal werden wir daran erinnert, was Spieler vor 10, 20 und 30 Jahren so bewegt hat. Der Podcast ist nur 5 Sekunden kürzer als exakt 2 Stunden und 30 Sekunden. Und hier die Einsprungsmarken für Gezielt-Hörer:

0:00:15 Smalltalk

0:01:08 Wir begrüßen Gastveteran Chris Hülsbeck, der fleißig neue Musik auf seiner Patreon-Seite veröffentlicht und gerade in Arizona seinen hektargroßen Claim absteckt.

0:18:34 Was haben wir zuletzt gespielt? Nicht viel außer Fire Emblem , dafür gibt’s eine Runde Chris-Spieleberatung (bitte hinterlasst eure Empfehlungen für Portal-ähnliche Titel in den Kommentaren).

0:27:11 Zeitreise: Juli 2009, 1999, 1989

1:23:43 Das neue Spiel: Fire Emblem – Three Houses

1:24:31 Rollenspiel, Taktik & Soap Opera: Beim ersten Fire Emblem für die Switch stehen viele schulische Aktivitäten auf dem Lehrplan.

1:32:52 Zu viel Sozialleben, zu wenig Kämpfe? Bei der Gestaltung des Monatsplans gibt es zum Glück einige Freiheiten.

1:44:22 Charakterausbau und Klassenwahl mit Nachhilfe und Examen – die Schützlinge wachsen einem enorm ans Herz.

2:01:30 Das Kampfsystem ist ausgefeilt und aufregend, Permadeath aber optional – und nicht nur Einsteiger wissen die Zugrückspul-Option zu schätzen.

2:14:22 Pressespiegel und Veteranen-Wertungen.

2:24:16 Vorschau

2:24:39 Podcast 149 (für Patreon-Unterstützer), Mitte August.

2:26:22 Podcast 150 (für alle), Ende August.

2:28:32 Abspann

Und jetzt viel Spaß!