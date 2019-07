Gears 5: Microsoft bringt offenbar einen passenden Controller

PC XOne

Am 10. September werden The Coalition und Microsoft Studios mit Gears 5 den nächsten Teil der Gears-of-War-Serie für PC und Konsolen veröffentlichen. Zum Release des Spiels will der Redmonder Publisher offenbar auch einen passenden Controller auf den Markt bringen. Branchen-Insider Idle Sloth hat auf Twitter entsprechende Bilder zu dem Gamepad verlinkt.

Der Controller ist in Weiss / Grau gehalten und wirkt, als wäre er, wie eine Rüstung, aus einzelnen Platten zusammengebaut (inklusive kleinen Nieten unterhalb des linken Sticks und den Feuertasten). Hinzukommt ein leichter Used-Look und ein passendes Gears-of-War-Logo. Die fehlenden Pedals auf der Rückseite zeigen, dass es sich nicht um einen Elite-Controller handelt. Die beiden hinteren Schultertasten sind in einem dunklen Blau gehalten. Wann der Controller angekündigt und was dieser kosten wird, ist aktuell noch nicht bekannt.