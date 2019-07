Das Spielejahr 2019 hat vor wenigen Wochen die zweite Hälfte erreicht. Höchste Zeit, auf die erste Jahreshälfte zurückzublicken und nach eurem persönlichen Highlight zwischen Januar und Juni zu fragen

Zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2019 sind bereits unzählige neue Spiele erschienen, darunter auch einige, die womöglich das Zeug zum Topspiel des Jahres haben könnten. Unter den im ersten Halbjahr erstveröffentlichten Titeln kamen Freunde so ziemlich jedes bedeutenden Genres auf ihre Kosten. Strategen konnten sich etwa inoderaustoben. Loot-Shooter-Freunde fanden eventuell im virtuellen Washington ihre Erfüllung, First-Person-Anhänger vielleicht in Titeln wieoderAuch Fighting-Game-Freunde hatten mitodereiniges zu tun, während Rennspieler inoderum Bestzeiten kämpften. Ins erste Halbjahr 2019 fielen zudemund viele weitere Games. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welches das eurer Meinung nach beste Spiel im ersten Halbjahr 2019 war – wobei selbstredend der Termin der Erstveröffentlichung zählt. Das erst in diesem Jahr für PC veröffentlichtefällt aufgrund des 2018er-Releases auf Nintendos Switch entsprechend raus.Natürlich können wir nicht jedes einzelne Spiel in der Umfrage auflisten und haben deshalb eine Vorauswahl getroffen. Sollte euer Favorit nicht dabei sein, wählt einfach die Option "Ein anderes Game" und verratet uns den Titel in einem Kommentar unter dieser News. Fühlt euch generell herzlich dazu eingeladen, die Kommentare zu nutzen, um uns genauer zu sagen, weshalb dieses oder jenes Spiel es euch im ersten Halbjahr 2019 am meisten angetan hat.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in einem Update das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell beinahe 190) findet ihr unter diesem Link