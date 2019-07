Doom Eternal: Doom Hunter als neuer Gegner und Battlemode vorgestellt

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesda und id Software gaben im Rahmen der aktuell in London laufenden QuakeCon Europe einige Neuigkeiten zum Doom-Franchise bekannt. Neben den Veröffentlichungen von Doom, Doom 2 und Doom 3 (Testnote: 7.5) für PS4, Xbox One, Mobile und die Switch gab es auch neue Eindrücke aus dem kommenden neuen Teil der Serie - Doom Eternal (im E3-Anspielbericht).

So wurde zum einen mit „Doom Hunter“ ein neuer Gegner vorgestellt. Die schwebende Mischung aus Unhold und Maschine ist unter anderem mit zwei Ferngeschützen, Raketen und einer Kettensäge ausgestattet und wurde, wie sein Name schon verrät, extra zur Verfolgung des Doom Slayers erschaffen. Den Clip zu Doom Hunter könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Zudem zeigte Bethesda einige Szenen aus dem geplanten „Battlemode“, der in Doom Eternal den Multiplayer-Modus ersetzt und in dem zwei Spieler die Steuerung über zwei Dämonen übernehmen, um gemeinsam einen dritten Spieler zu jagen, der in die Rüstung des Doom Slayers schlüpft - mit allen Vorteilen, die sich bieten. Zum Release sollen vier verschiedene Kreaturen zur Auswahl stehen. Nach dem Launch will id Software noch weitere nachschieben, die für alle Spieler kostenlos sein werden. Doom Eternal wird am 22. November veröffentlicht.