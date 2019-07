Death Stranding: Charakter Heartman im Video vorgestellt

PS4

Death Stranding ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter (@HIDEO_KOJIMA_EN)

Kojima Production, das Team hinter dem Entwickler-Guru Hideo Kojima (Metal Gear Solid), hat ein neues Video zum kommenden Action-Adventure Death Stranding veröffentlicht. Der rund zweieinhalb Minuten lange Clip stellt den Charakter Heartman vor. Auf Twitter verriet Kojima ein paar Details über die Figur: „Heartman ist ein Mitglieder der BRIDGES. Sein Herz hört alle 21 Minuten zu schlagen. Danach verbringt er drei Minuten in der „Welt der Toten“ und wird von einem AED (Defibrillator) zurückgebracht. Und das 60 Mal pro Tag“, so der Macher.

Heartman wird vom dänischen Filmregisseur und Drehbuchautor Nicolas Winding Refn verkörpert, der in der Vergangenheit unter anderem Filme, wie Valhalla Rising, Drive, Only God Forgives und The Neon Demon verantwortete. Refn ist somit nach Guillermo del Toro (Hellboy, Pan's Labyrinth, Pacific Rim, The Shape of Water) bereits der zweite Filmregisseur, der in Death Stranding einen Auftritt haben wird. Das Spiel wird am 8. November für die PS4 erscheinen.