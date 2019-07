Doom, Doom 2 und Doom 3 für PS4, Xbox One, Switch & Mobile erhältlich

Switch XOne PS4 iOS Android

Gute Neuigkeiten für jene unter euch, die eine aktuelle Konsole besitzen und sich schon länger wünschen, neben Doom aus dem Jahr 2017 oder dem kommenden Doom Eternal auch die älteren Teile des Franchises auf der Xbox One, der PS4 oder der Nintendo Switch spielen zu können: Im Zuge der derzeit stattfindenden QuakeCon wurde bekanntgegeben, dass sowohl Doom (ursprünglich 1993 veröffentlicht) als auch Doom 2 (1994) und Doom 3 (2004) ab sofort für die erwähnten Plattformen erhältlich sind. Während die beiden erstgenannten Spiele für jeweils 4,99 Euro erworben werden können, müsst ihr für den dritten Teil derzeit 9,99 Euro investieren.

Neben dem Hauptspiel umfasst der erste Titel der Reihe auch dessen Erweiterung Episode 4 - Thy Flesh Consumed. Außerdem könnt ihr euch in den Splitscreen-Koop- oder -Deathmatch-Modus stürzen, der bis zu vier Spieler unterstützt. Gleiches gilt für Doom 2, das zudem über das sogenannte Master Levels-Pack beziehungsweise 20 zusätzliche Levels verfügt. Erwerbt ihr Doom 3, erhaltet ihr neben dem ursprünglichen Titel die Erweiterungspakete Resurrection of Evil und The Lost Missions, die beispielsweise neue Singleplayer-Levels, weitere Gegnertypen, neue Mehrspieler-Karten oder neue Waffen bieten.

Wer hingegen auf Smartphone oder Tablet gegen die Dämonen antreten möchte, kann dies ebenfalls tun: Doom und Doom 2 wurden zusätzlich für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht.