Pillars of Eternity: Complete Edition erscheint für Nintendo Switch

Wie heute bekannt gegeben wurde, wird Obsidian Entertainments Rollenspiel Pillars of Eternity (im Test: Note 8.5) am 8. August 2019 mehr als vier Jahre nach dem PC-Release als sogenannte Complete Edition auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Interessierte können das klassische RPG in Nintendos eShop ab sofort für 39,99 Euro vorbestellen. Erst ab dem 16. August wird der Preis auf 49,99 Euro angehoben.

Der Titel soll für die Switch-Version umfangreich überarbeitet worden sein, um sowohl im TV-Modus mit Controller als auch im Handheld-Betrieb den optimalen Spielkomfort zu bieten. Mittels Anpassungen des User Interfaces und der Bedienung allgemein sollen die Menüs zur Charaktererstellung, das Steuern der pausierbaren Echtzeitkämpfe sowie das Party-Management für die Umsetzung auf Nintendos Hybrid-Konsole optimiert worden sein.

Die Switch-Version ist inhaltlich identisch zur PC-Fassung und enthält neben dem mehrfach ausgezeichneten Hauptspiel sämtliche vormals kostenpflichtigen DLCs, nebst sonstiger Erweiterungen und Updates. Dazu zählen der Deadfire Pack-DLC, der im Spiel verschiedene zusätzliche Gegenstände und kosmetische Ausrüstung freischaltet. Vor allem aber ist auch die ehemals in zwei Teilen veröffentlichte Story-Erweiterung The White March (im Test) enthalten. Als Extras erwarten euch in der Switch-Umsetzung unter anderem der Original-Soundtrack sowie ein Roman im Pillars-Universum.

Pillars Of Eternity wurde im März 2015 für den PC veröffentlicht und ist eine Hommage an klassische Rollenspiele wie Icewind Dale oder Baldur's Gate in modernem Gewand. Im Mittelpunkt stehen neben der großen, lebendigen Welt, die fesselnde Geschichte, sowie die taktisch anspruchsvollen Kämpfe.