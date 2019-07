Wolfenstein - Youngblood: Saturn & Co. meiden internationale Version

PC Switch XOne PS4

Wie im Vorfeld angekündigt, ist der Ego-Shooter Wolfenstein - Youngblood (im Test) heute in zwei Versionen „ab 18 Jahren“ in Deutschland erschienen. Es gibt die lokalisierte Fassung, die von allen nationalsozialistischen Symbolen befreit wurde, sowie die internationale Version, die dank jüngsten Gesetzesänderungen komplett unzensiert erhältlich ist. Wer letztere jedoch erwerben will, wird nicht überall fündig, denn einige große deutsche Handelsketten und Online-Stores haben sich geweigert, die internationale Version in ihr Produktportfolio aufzunehmen.

Wie Games-Wirtschaft berichtet, wird die unzensierte Fassung aufgrund „sensibler Inhalte“ von Media-Markt und Saturn abgelehnt. Wie eine Sprecherin von Media-Saturn auf Anfrage bestätigte, gilt dies sowohl für alle Filialen, als auch Online-Shops des Unternehmens. Ob ähnliche Produkte auch zukünftig boykottiert werden, soll vom Fall zu Fall entschieden werden. Auch im deutschen Microsoft-Store, sowie in den deutschen Niederlassungen der Videospielkette Gamestop, wird lediglich die zensierte Version des Titels angeboten. Steam, Playstation Store und Nintendo eShop bieten hingegen auch die internationale Fassung an.