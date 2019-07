Dying Light 2: Techland bestätigt Cross-Gen-Pläne

PC XOne PS4

Das kommende postapokalyptische Open-World-Survival-Horrorspiel Dying Light 2 (im E3-Anspielbericht) wurde bisher offiziell für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt. Wie Techlands Chief Technology Officer Pawel Rohleder jetzt in einem Interview mit WCCFTech bestätigte, ist Dying Light 2 ein Cross-Generation-Titel und wird auch für die kommenden neuen Konsolen von Microsoft und Sony, Xbox Scarlett und PS5, auf den Markt kommen: „Techland hat immer ein Auge auf die neuesten Spielzeuge! Genaugenommen war es seit Produktionsbeginn geplant, Dying Light 2 zu einem generationsübergreifenden Titel zu machen“, so der Entwickler.

Die Veröffentlichung von Dying Light 2 für die aktuelle Konsolengeneration soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Ob die Next-Gen-Fassung des Spiels gleich zum Release der Xbox Scarlett und der PS5 veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Bisher haben weder Microsoft noch Sony einen konkreten Launch-Termin für ihre Next-Gen-Geräte verkündet. Zuletzt versicherte Techlands Producer Kornel Jaskula, dass das Studio die alten Plattformen auch lange nach dem Release der nächsten Konsolengeneration aktiv unterstützen wird.