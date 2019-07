Switch

Was ist los mit dem Klima? Was ist los mit den Briten? Was ist los mit Frau Merkel? Wenn ihr euch für diese Antworten interessiert, seid ihr hier falsch. In den Lesetipps fragt man sich vielmehr: Was war bei den Dreharbeiten zum Mario-Film los? Was ist mit Nintendo los? Was ist mit der Spielebranche überhaupt los? Wie wird man Lootboxen los? Wer ist Boktai bloß? Und bei welchem Mario Maker-Level seid ihr chancenlos?

Nintendo – Was ist los mit euch?

gamers-palace.de am 20.7.2019, von Manuel Eichhorn

Die Nintendo-Aktie schoss nach Ankündigung der Switch Lite in die Höhe, und doch scheinen innovative Ideen zu fehlen. Wenn dann negative Schlagzeilen wie zuletzt über die fehlerhaften Joy-Cons der Switch auftauchen, fragt sich der gemeine Nintendo-Fan in einer Kolumne durchaus, was mit den Japanern los ist: „Mir persönlich fehlen auf der Switch gerade die Spiele und ein wenig auch Nintendos Vision. Bei Sony und Microsoft stehen derzeit so viele spannende Neuerungen ins Haus und Nintendo scheint nur eines zu tun – sich selbst zu zerfleischen.“ Ein kritischer Blick auf eines der seit Jahrzehnten produktivsten Unternehmen der Spielebranche.

Film-Fiasko Super Mario Bros.: Zwei Klempner und ihr Griff ins Klo

spiegel.de am 22.7.2019, von Stephan Reich

Ein Film über die Super Mario Bros. mit Bob Hoskins als Mario, John Leguizamo als Luigi, Dennis Hopper als Bowser, Fiona Shaw als dessen Geliebte und dem Drehbuch vom Verfasser des oscarprämierten Skripts zu Rain Man: was sollte da noch schief gehen? So ziemlich alles, wie einer der vielleicht besten Texte der letzten Jahres bei Spiegel Online zeigt. Während der unerfahrene Regisseur ein dystopisches Manhattan anstrebt („In einem Paralleluniversum haben Dinosaurier überlebt und sich zu Humanoiden entwickelt, nun wollen sie die Erdlinge unterjochen.“), stößt alsbald Disney zur Produktion und will den Film kinderfreundlicher gestalten. Es entsteht ein wirres Konzept mit täglichen Drehbuchänderungen, mit denen die in den Verträgen gefangenen Darsteller auf ihre eigene Weise umgehen: „Hoskins und Leguizamo beginnen, zwischen den Szenen Whiskey zu trinken, unter Alkoholeinfluss bricht sich Hoskins die Hand. Die Nebendarsteller Fisher Stevens und Richard Edson verbringen die meiste Zeit Gras rauchend in ihren nahen Strandhäusern.“ Mit teils ungeschnittenem Material auf einer VHS-Kassette will ein Fan dem Film-Desaster von 1993 nun einen neuen Anstrich verpassen.

In-Game-Käufe: Wie Überraschungseier, die pleite und süchtig machen

zeit.de am 25.7.2019, von Denis Gießler

„In Deutschland generierten Mikrotransaktionen 2018 knapp zwei Milliarden Euro – die Hälfte des deutschen Spieleumsatzes. Lootboxen waren ein Teil davon.“ Vor allem Kinder häufen – meist auf Kosten ihrer Eltern – Schulden an, im britischen Parlament müssen sich abseits von Brexit und Johnson große Spielehersteller zum Thema Lootboxen und Glücksspiel rechtfertigen. Diese argumentieren mit „Jeder kann, niemand muss“ und der Tatsache, dass es stets einen Gegenwert für das investierte Geld gibt. „Nur sehen viele Spieler einen unbedeutenden Gegenstand in einer Lootbox sehr wohl als Verlust an. Und die Hersteller spielen mit ihren Überraschungseiervergleichen die popkulturelle Bedeutung beliebter Spiele herunter“, erklärt der Psychologe Christian Montag, der erforscht, wie Computerspiele den Menschen beeinflussen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Ich und meine Boktaibräune“

gamersglobal.de am 9.8.2009, von Gerjet Betker

„Während draußen die Temperaturen in die Höhe schnellen, nutzen Videospieler die dadurch entstandene Zeit, aufgeschobene Spiele im Kühlen Kämmerlein zu genießen.“ Dies tat Ex-Gamersglobal-User Gerjet Betker 2009 (in einem der bisher kühlsten Sommer dieses Jahrtausends) mit Boktai - The Sun is in Your Hand, einem Game-Boy-Titel, der durch einen Lichtsensor die Stärke des Spielers erhöhte, je mehr UV-Strahlung auf eben diesen Sensor traf. Gerjet erzählt von diesem etwas anderen Spiel – und vom schlimmsten Sonnenbrand seines Lebens.

Fundstück: „The Video Game Industry Can't Go On Like This“

kotaku.com am 23.7.2019, von Joshua Rivera

Wenn Kotaku schreibt, dass es so nicht weitergehen kann mit der Videospielindustrie, ist Holland dann in Not? Trotz Epic-Exklusiv-Deals, Pay-2-Win-Wahnsinn, Always-On-Pflicht, Monopol-Bildung und allgemeiner Innovationsarmut: so schlimm ist es dann doch nicht. In diesem Artikel geht es auch mehr um den Kosten-Gewinn-Vergleich von Spielen. So sei der Preis von rund 60 Euro für ein AAA-Spiel trotz Inflation seit vielen Jahren konstant, die Entwicklungen würden jedoch ständig kostenintensiver und dauerten länger. Dazu zieht der Autor die Releases der drei großen Publisher Activision, Electronic Arts und Ubisoft als Beispiel heran. Zahlen, Prognosen und ein Bogen zur aktuellen politischen und klimatischen Situation folgen – und das Fazit, dass in zehn Jahren nichts mehr so sein wird, wie es war...

Im Video: Ein Level zum Verzweifeln

Vor Kurzem stellten GG-User und -Redakteure in einer Galerie ihre besten Levels aus Super Mario Maker 2 vor. Von anspruchsvoll bis extravagant war alles dabei. Als eines der gemeinsten Level gilt das von YTSunny auf puren Sadismus ausgelegte neu gestaltete erste Level. Bei dieser Kreation bekommt ihr es mit hunderten Feuerstrahlen zu tun, die noch dazu rotieren. Zudem muss der Level in unter 50 Sekunden bezwungen werden. Für zusätzlichen Stress sorgt die Original-Musik des ersten Levels, die deutlich beschleunigt wurde. Um die Mission zu bezwingen, sind wohl hunderte Versuche nötig, um den optimalen Weg herauszufinden. Wird die vorgesehene Route gefunden, bleiben euch lediglich zwei Sekunden restliche Zeit.

