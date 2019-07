Zum Tag des Admins 2019: Abgeschlossene Community-Challenge mit Top 11 [U]

Der Tag des Admins ist dazu gedacht, um sich bei jenen zu bedanken, ohne die vieles nicht ginge. Zusätzlich könnt ihr nur heute an einer Herausforderung teilnehmen – meistern wir sie als Community?

Update vom 26. Juli um 18:20 Uhr:

Innerhalb von weniger als 18 Stunden wurde das Ziel der Community-Herausforderung im Rahmen des Tag des Admins 2019 überschritten: Kurz vor 18 Uhr wurden 1,4 Millionen „Danke-Klicks“ erreicht (die zugleich ein großes „Dankeschön!“ in Richtung Fabian Knopf bedeuten) – wenn auch „nur“ mithilfe mindestens eines unterstützenden Autoclickers (siehe auch das vorherige Update). Der Hinweis, zu versuchen, die Challenge möglichst auf herkömmliche Weise zu meistern, wurde somit anscheinend „überlesen“ ...

Die Top 10 beziehungsweise 11 der (automatischen und manuellen) Mausklicker mit Stand von 18 Uhr zeigt euch die nachfolgende Tabelle. An welcher Stelle sich die anderen der über 100 Teilnehmer befinden, seht ihr auf dieser Seite.

Bis 24 Uhr bleibt die Herausforderungsseite bestehen – wie weit schießen wir über das Ziel hinais? Danke an alle, die bei diesem Community-Spaß-Projekt mitgemacht haben!

Position (User-)Name Anzahl der Klicks % 1. Aladan 858.825 59,04 % 2. Erazerhead77 107.239 7,37 % 3. Messenger 93.102 6,40 % 4. Elfant 38.655 2,66 % 5. TheCoach 37.182 2,56 % 6. Maverick 34.184 2,35 % 7. vgamer85 33.218 2,28 % 8. paschalis 32.518 2,24 % 9. ChrisL 25.805 1,77 % 10. Claus 25.767 1,77 % 11. Q-Bert 24.565 1,65 %

Update vom 26. Juli um 13:20 Uhr

Über 50 Prozent der Herausforderung sind geschafft! Wie angekündigt, könnt ihr euch auf dieser Seite anschauen, unter welchem (User-)Namen die meisten Klicks erzielt wurden. Deutlich zu erkennen ist, dass wir einen außerordentlich schnellen Klicker in unseren Reihen haben, der seit einem längeren Zeitraum in Abständen von etwa fünf Sekunden zwischen 100 und 150 Klicks generiert, was mit Blick auf die Grenzen des menschlich Machbaren kaum leistbar erscheint ...

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen verbleiben noch etwa 10 Stunden und 40 Minuten, um auch die anderen 50 Prozent der mehr als 1,4 Millionen Klicks zu schaffen.

Ursprünglicher Beitrag:

Eines der wichtigsten Werkzeuge eines Admins ist zweifelsfrei die Computermaus, mit der unzählige Klicks ausgeführt werden. Wie oft innerhalb eines Jahres unser Admin Fabian Knopf geklickt hat, ist für einen Unbeteiligten natürlich unmöglich festzustellen. Daher nur eine äußerst grobe Beispielrechnung: Die vorsichtige Annahme, Fabian betätigt an drei Tagen in der Woche jeweils 1.000 Mal die Maustasten ausschließlich für die Arbeit an GamersGlobal.de bedeuten pro Woche 3.000 und im Monat 12.000 Klicks. Hochgerechnet auf die vergangenen zwölf Monate seit dem letzten Tag des Systemadministrators ergibt sich rein rechnerisch eine Summe von 144.000 Mausklicks – wahrscheinlich spiegelt dieser Wert dennoch nicht die Realität wieder.

„Danke-Klicks“: 24-Stunden-Community-Herausforderung

Damit sich jede/r bewusst machen kann, um wie viele Klicks es sich hierbei in der Praxis handelt, kann sich die GG-Community am heutigen Tag des Admins einer Herausforderung stellen. Zwar handelt es sich hierbei natürlich in erster Linie um eine reine Spielerei, gleichzeitig könnt ihr dadurch auch auf andere Weise als die übliche euren Dank für die Arbeit von Fabian und anderen (GG-)Admins ausdrücken – über entsprechende Kommentare und/oder PNs freuen sich die Genannten, die vor allem im Hintergrund tätig sind, sicher dennoch.

❖ Die Herausforderung meistern (externes Angebot, JavaScript erforderlich)

Das Ziel der Challenge ist denkbar einfach: Schaffen wir es – selbstverständlich ausschließlich auf herkömmliche Weise –, innerhalb von 24 Stunden eine bestimmte Anzahl von Klicks zu erreichen oder gar (deutlich) zu übertreffen? Je mehr User mitmachen, umso höher stehen naturgemäß die Chancen dafür.

Mitmachen kann jede/r: Gebt euren (User-)Namen an und erzielt viele, viele (viele) Klicks – unabhängig davon, wo ihr seid (also auch im Freibad oder während der Arbeit), egal von welchem Gerät, egal um welche Uhrzeit (also auch mehrmals am Tag). Angezeigt werden euch die Summe aller Klicks (die sich nach 20 Sekunden aktualisiert), zudem könnt ihr einen Fortschrittsbalken laden. Eventuell wird es am Ende der Herausforderung auch eine kleine Auswertung geben.

100 Prozent erreicht – und dann?

Bislang ist nichts für den Fall geplant, dass die Herausforderung gemeistert wurde. Vielleicht hat die Redaktion eine Idee? Eventuell möchtet ihr etwas anbieten? Wie auch immer: Da es sich um „Danke-Klicks“ handelt, entspricht deren Summe einem großen „Dankeschön!“ – natürlich auch, wenn das Ziel nicht erreicht werden sollte.

Abschließend nur noch ein kleines Detail: Erreicht werden muss der läppische Wert von 1.440.000 „Danke-Klicks“ (144.000 Mausklicks pro Jahr x 10 Jahre GG-Zugehörigkeit von Fabian). Klicken auf eigene Gefahr, keine Haftung bei Sehnenscheidenentzündung(en), Krämpfen, defekter Hardware und ähnlichem ...