Star Wars Jedi - Fallen Order soll Ähnlichkeiten zu Sekiro haben

PC XOne PS4

Im Rahmen der E3 2019 hatte EA erstmals Gameplay-Material aus dem neuen Star Wars Jedi - Fallen Order gezeigt. Dort waren bereits einige Kämpfe zu sehen, ebenso wie Machtfähigkeiten und auch kleinere Story-Fetzen. Wie genau das Spiel aufgebaut sein wird und auf welche Mechaniken es konkret setzt, das ist noch nicht bekannt.

In einem Interview mit dem Magazin Edge hat der Lead Combat Designer Jason de Heras nun einen interessanten Vergleich gezogen – zu Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note: 8.5) von From Software.

Es war ziemlich cool und auch ein wenig beruhigend zu wissen, dass man diese Art von Spiel auch ohne eine Ausdauerleiste machen kann. [...] Für uns hat es bestätigt, dass man den Spieler nicht in allem einschränken muss und ihm etwas mehr Kraft geben kann – bis ihm die KI einen Klaps auf die Finger oder Schlag ins Gesicht verpasst. Es tat gut zu wissen, dass es ein Spiel gibt, dass unserem ähnlich ist. Sehr ähnlich.

Der Game Director Stig Asmussen hingegen gab in dem Interview sogar an, dass man versuchen wollte, etwas von den knallharten Titeln des japanischen Studios zu lernen.

Ich bin seit King's Field ein Riesen-Fan von From Software. King's Field 2 ist sogar eines meiner Lieblingsspiele! Aber es geht nicht darum, ein Spiel [Sekiro] zu mögen und zu versuchen, es selbst zu entwickeln. Vielmehr geht es darum, zu erfassen, warum es Spaß macht.

In einem Punkt können wir uns wohl sicher sein, Star Wars Jedi - Fallen Order wird sich nicht am Schwierigkeitsgrad von Sekiro orientieren. Nach den Aussagen der beiden Entwickler darf man aber sicherlich gespannt sein, in welchen Punkten sich beiden Titel denn nun tatsächlich ähneln werden.