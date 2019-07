Zankstelle Vol. 37: Reingeschaut - Die erste offizielle Gamestar, Teil 1

Sie waren jung und brauchten den Ruhm: 1997 konzipierten Jörg Langer, Charles Glimm und Toni Schwaiger eine neue Zeitschrift für den hungrigen Spielemarkt und mit Ausgabe 10/92 erblickte die Gamestar offiziell das Licht der Presse-Welt. Bereits dieses erste Heft schlug sich ausnehmend gut - was unter anderem an der sehr klaren Struktur des Hefts und damit einhergehend an den auf die einzelnen Redakteure zugeschnittenen Rubriken gelegen haben dürfte. Aber auch die beste Raumschiff-Soap eines Video-Magazins nahm hier ihren Anfang und wird bis zum heutigen Tag noch gerne zitiert. Denn: wir werden alle... na, genau: sterben!

Die Zwei von der Zankstelle (in diesem Falle die GG-User Sebastian und Jürgen) haben sich bei herrlichsten Wetter transpirierend und dennoch inspiriert vor ein gemeinsames Mikrophon gezwängt und blättern einträchtig und erfurchtsvoll durch dieses alte Pergament, das als kleine Kirsche auf der Sahne vom jetzigen GamersGlobal-Chefredakteur noch signiert wurde. Da ein solch heiliger Akt nicht durch schnöde Eile entweiht werden darf (und die Temperaturen auch keine weitere Verlängerung zuließen), folgt Teil zwei des Hefts und damit dieses Podcasts in einigen Wochen. Dem Umstand, dass sie gemeinsam einsam vor einem Mikrophon versammelt sind, ist auch die Tonqualität geschuldet. Die beiden Herren ließen sich bei 40 Grad einfach nicht dazu erweichen, näher aneinander zu rücken, so dass ein Halleffekt die Distanz zwischen den beiden versinnbildlicht.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud Spotify und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Wer von euch einen Download bevorzugt, findet ihn hier bei WeTransfer. Allerdings ist der Link nur sieben Tage lang gültig.