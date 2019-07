Bigben Interactive kauft den Entwickler Spiders

Der französische Publisher Bigben Interactive hat den Kauf des ebenfalls in Frankreich ansässigen Spieleentwicklers Spiders bekannt gegeben. Das auf Action- und Rollenspiele spezialisierte Studio hat in der Vergangenheit unter anderem Titel, wie Of Orcs and Men (Testnote: 7.0), Mars - War Logs (Testnote: 7.0), Bound by Flame (Testnote: 7.0) und The Technomancer (Testnote: 6.5) veröffentlicht und arbeitet derzeit an dem Action-Rollenspiel Greedfall, das am 10. September dieses Jahres für PC und Konsole erscheinen wird.

Das im Paris beheimatete Studio verfügt aktuell über rund 30 Mitarbeiter und setzt bei seinen Entwicklungen auf die hauseigene Silk Engine, die laut dem Entwickler über modernste Technologien verfügt und sowohl für PC- als auch Konsolen-Entwicklungen optimiert ist. Durch den Kauf will das Studio zusätzlich von den Ressourcen des Publishers, sowie seiner Marketingstärke profitieren. Jehanne Rousseau, der aktuelle CEO und Mitbegründerin des Studios, werde auch nach der Übernahme ihren Posten behalten und das Studio weiterhin mit dem Ziel führen, „den kreativen und innovativen Aspekt seiner Produktionen zu entwickeln“, heißt es in dem Statement. Der Deal soll im September abgeschlossen werden.

„Diese Übernahme passt perfekt zu Bigbens Strategie, sein Know-how bei der Entwicklung von Videospielen im strategisch wichtigen AA-Segment zu erweitern“, erklärt Alain Falc, der Vorsitzende und CEO des Unternehmens, in seinem Statement. „Wir freuen uns, das talentierte Team von Spiders bei uns begrüßen zu dürfen. Sie werden unsere Entwicklungsabteilung stärken und an neuen und noch ehrgeizigeren Projekten arbeiten“, so der Geschäftsführer.