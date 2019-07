Catherine - Full Body: PS4-Demo steht bereit

PS4 PSVita

Mit Catherine - Full Body werden Studio Zero und der Publisher Atlus am 3. September eine Neuauflage des 2012 erschienenen japanischen Puzzle-Adventures Catherine (Testnote: 8.0) für die PS4 in Europa veröffentlichen. Wer noch vor dem Kauf selbst einen Blick auf die Qualität der Umsetzung werfen möchte, kann ab sofort eine Demo im Playstation Store herunterladen. Die 4.97 GB große Anspielversion war bisher ausschließlich im japanischen Store erhältlich.

Die Neuauflage soll neben verbesserten Grafik und Gameplay noch brandneue Musik und optimierte Multiplayer-Features bieten. Für Leute, die mehr Herausforderungen wollen, kommt zudem ein Arrange-Modus ins Spiel, der die Rätsel durch neue Mechaniken und Gimmicks komplexer macht. Spieler, die sich lieber ganz auf die Story fokussieren wollen, können derweil einen Safety-Modus wählen, der sie spielend durch die Rätsel bringt. Die größte Neuigkeit des Remakes ist aber Rin, ein neuer Charakter, der die Geschichte des Spiels bereichert. Einen neuen Trailer zu Catherine - Full Body könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: