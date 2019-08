Während es bestimmt nichts mit "Klimaerwärmung" zu tun hat, dass unser Klima immer wärmer wird, ist die ganze Welt in Urlaub. Die ganze Welt? Nein! Eine kleine, tapfere Redaktion im Osten Münchens...

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Ich weiß schon kaum, was ich heute abend bei der Aufnahme des August-Offtopic-Podcasts erzählen soll, will heißen, in den letzten zwei Wochen war nicht sehr viel los bei mir in Sachen Bewegtbild-Seherei. Geschweige denn Unbewegt-Schriftbild-Leserei. Soll ich endlich malanfangen? Wobei, es gibt seit kurzem auf Netflix eine Science-Fiction-Serie namens, bei der mich die erste Episode zwar nicht begeistert, aber auch nicht abgeschreckt hat, vielleicht gucke ich ja die weiter. Immerhin spieltdie Hauptfigur, die schon einen interessanten weiblichen Starbuck in der modernen-Serie abgegeben hat.[SPIELE/BRETTSPIELE] Geschickt, wie ich bin, möchte ich das gestern abend erschieneneerwähnen, das ja eine 1:1-Brettspielumsetzung ist. Und wie in meiner gar nicht mal so kurzen Einschätzung dazu im in wenigen Minuten erscheinenden Jörgspielt geschrieben: Ich habe es zuletzt in Brett-Form vor anderthalb Jahren gespielt und würde mich freuen, wenn ich mit jenem Brettspiel-Kumpel auf diesem Wege spielen könnte. An "richtigen Spielen" wird mit sicher weiterhinbeschäftigen. Auch dazu lesen Premium-User -- die ganz nebenbei den Fortbestand von GamersGlobal sichern -- einen längeren Text (nach etwa 12 Spielstunden) in Jörgspielt.[SONSTIGES] Ich freue mich auf einen kleinen Miniurlaub nur mit meiner Frau, nichts Großes, darum ja "kleinen", nichts Langes, darum ja "Mini", aber DIE KINDER SIND DREI WOCHEN AUSSER HAUS, die Sommerferien in Bayern haben begonnen, und da wollen wir mal drei Tage durchs schöne südliche Nachbarland fahren. Länger geht nicht, weil sie danach Termine hat und bei mir dann irgendwann dieansteht. Auf die freue ich mich ehrlich gesagt nicht, aber die findet halt statt im August, so wie auf Sonne Regen folgt.[FILME/SERIEN] Ja stark, im August gibt es gleich zwei Filme, die mich ins Kino locken werden. Zum einen wäre da natürlichist sowieso Pflicht und die Thematik Rund um die Manson-Familie finde ich einfach nur töfte. Als zweiter Streifen wäre da der neue Eberhofer-Krimi,, zu nennen. Den schauen ich ganz klassisch mit meiner Liebsten im Kino am Sendliner Tor. Urige Atmosphäre, herrlich blöder bayrischer Humor und der ein oder andere Hopfensmoothie sind stets Garanten für einen angenehmen Abend.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem ich ja erst kürzlichmit viel Spaß nachgeholt habe, freue ich mich umso mehr auf Remedys neues Projekt. Das Spielkonzept schaut bisher sehr spannend aus und bei der Story mache ich mir auch keinerlei Sorgen, dass sie nicht zumindest unterhaltsam, wenn nicht gar spannend wird. Um etwas Ausgleich zu dem ganzen Geballer zu haben istsicherlich genau das Richtige. Ich mochteschon sehr gerne und freue mich auf noch mehr Horror von Supermassive Games.[SONSTIGES] Es ist mal wieder soweit, die Gamescom steht an. Viele Termine sind schon in trockenen Tüchern, davon auch einige, auf die ich mich sehr freue. Die Sonderschichten abends im Hotel gehören nun mal dazu, abgesehen davon ist die Messe trotz allem Stress aber doch immer sehr spaßig. Abgesehen von der Messe freue ich mich noch auf ein paar kleinere Konzerte und auf die Kombiund. Die beiden mögen musikalisch nicht zu 100 Prozent zusammenpassen, aber eben genau deshalb dürfte es ein interessanter Abend werden.[FILME/SERIEN] Wenn man nicht ständig wegen anderer Sachen unterbrochen wird, macht das Serienschauen definitiv mehr Spaß. Wie oft haben mich in der Vergangenheit schon Zeitprobleme rausgebracht, obwohl mir eine Serie sehr gut gefallen hat. Ja, es gibt gewisse Personen, die Zeit für alle Spiele, Filme und TV-Serien finden, aber das sind halt auch kein Typen von der Stange! Egal, ich werde in jedem Fall die erste Staffel vonnoch einmal angehen, um dann direkt mit der zweiten im August weitermachen zu können – weiter als Episode 3 oder 4 war ich bislang nicht gekommen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Als Fan der Remedy-Spiele undhoffe ich natürlich insbesondere auf. Die Präsentationen im Vorfeld fand ich sehr vielversprechend, aber erst das komplett eigene Spielerlebnis wird zeigen, was das Action-Adventure am Ende wirklich taugt. Gespannt bin ich zudem sehr auf. Mir hat die erste Episode von Supermassive Games' Episoden-Horror jedenfalls besser gefallen als. Nach den jüngsten Verfehlungen des britischen Studios (zwei grausam schlechte PSVR-Titel mitund) bleibe ich dennoch vorsichtig optimistisch, wie man so schön sagt.[SONSTIGES] Nicht schwierig: Im August steht diein Köln an, die ich seit dem Start im Jahr 2009 bislang immer besucht habe, also nun bereits zum elften Mal in Folge. Köln ist eine großartige Stadt mit tollen Menschen. Und wenn am Ende auch noch geile Spiele dazukommen, dann bin ich wunschlos glücklich. Da die Gamescom für mich am Rande mit einem Heimatbesuch einhergeht, freue ich mich wie immer darauf, alte Freunde, meine Familie und das Familienkätzchen wiederzusehen. Aber bei mindestens 15 Jahren müsste ich eigentlich fast von der Katzen-Oma sprechen.[FILME/SERIEN] Mitläuft potentiell ein kleiner, feiner Vertreter des Sci-Fi-Suspense. In der nahen Zukunft hat es die Menschheit dahingerafft (wo sind eigentlich die Utopien hin?), doch in einer unterirdischen Bunkeranlage zieht der Roboter „Mutter“ ein einzelnes Baby groß, das zu einer Jugendlichen heranwächst. Eines Tages jedoch dringt eine Frau aus der Außenwelt zwischen das Duo. Offensichtlich ist die Menschheit nicht so ausgestorben, wie Mutter es immer gesagt hat. Andererseits wirkt die Fremde auch nicht ganz sauber. Wem kann die Protagonistin noch trauen? Das Konzept ist recht abgegriffen, aber wirkt spannend umgesetzt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Remedy sind wieder da! Ingeht es mit Morph-Waffe und Superkräften gegen Besessene und Paranormalos in einem Gebäude, das die Regeln der Physik außer Kraft setzt. Ich erwarte, dass Stamm-Schreiber(Wer erinnert sich noch an sein Knautsch-Gesicht im ersten Max Payne?) eine angenehm abgedrehte Geschichte kredenzt und die Finnen das Action-Gameplay gewohnt dramatisch inszenieren. Außerdem bin ich gespannt auf die fertige Version von Cryteks PvE-PvP-Western-Monsterhatz-Mischmasch[SONSTIGES] Die-Reihe von ehemaligen Militärgeschichtlerbegleitet mich schon ein paar Jahre. Im Fokus stehen spannende antike Schlachten zu Zeiten des Kaiser Claudius aus der Sicht eines sympathischen Gespanns: Der intelligente Cato (der eine steile Karriere hinlegt) und sein bärbeißiger Mentor und Freund Centurio Macro. Die Reihe hat sich immer neu erfunden, wenn die Schlachterei zu eintönig wurde: Es gab den Abenteuer-Band, den Polit-Thriller-Band, den Horror-Band. Doch auch wenn das zulasten der historischen Glaubwürdigkeit ging, hat der Lesespaß sogar (mit Ausnahmen) noch zugenommen. In Band 17 wieder gegen die Parther kämpfen klingt nicht so besonders, nachdem in Nummer 16 der Tod des Kaisers die ewige Stadt ins Chaos stürzte. Trotzdem: Mehr Cato und Macro, juhu![FILME/SERIEN] Auch wenn ich ein großer Fan der meisten-Filme bin, hab ich noch keinen einzigen Streifen des Kult-Regisseurs im Kino gesehen. Ob sich das mitändern wird, hängt ganz von der Verfügbarkeit des Babysitters ab. Ansonsten freue ich mich vor allem auf die Premiere vonauf Netflix. Die Neuauflage des Films von Legendeaus dem Jahr 1982 setzt auf dieselbe Tricktechnik, die auch vor fast 40 Jahren benutzt wurde. Der Trailer von der Comic Con 2019 sah klasse aus.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mit den Spielen von Remedy hatte ich bisher eigentlich immer meinen Spaß, daher schau ich sicherlich inrein. Vorsichtig neugierig bin ich zudem auf, da schonals trashiger, interaktiver Slasher funktioniert hat. Am meisten Zeit wird am Ende aber wohlverschlingen. Das konnte das Original vor über 14 Jahren ja schon bemerkenswert gut.[SONSTIGES] Da ich selbst dieses Jahr nicht auf dersein werde, taugt die Messe eigentlich nicht so wirklich als persönliches Highlight im August. Eventuell überrascht aber vielleicht der eine oder andere Publisher mit einer spannenden Ankündigung. Wir werden es erleben!