Oxygen Not Included: Aufbau-Sim hat einen Termin

Oxygen Not Included, der Mix aus Weltraumsimulation, Survival und Aufbauspiel vom britischen Indie-Entwickler Klei Entertainment, hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Wie das Studio jetzt bekannt gab, wird der Titel am 30 Juli 2019 die seit Mai 2017 laufende Early-Access-Phase auf Steam verlassen und offiziell erscheinen. Klei Entertainment ist unter anderem für Titel, wie Mark of the Ninja, Don't Starve (Testnote: 8.0), Invisible, Inc. (Testnote: 8.0) und Shank bekannt.

In Oxygen Not Included wacht eine Gruppe von drei Kolonisten kilometertief unter der Oberfläche eines unbekannten Asteroiden auf, ohne Erinnerungen, wie sie dort gelandet sind. Als Spieler müsst ihr das Überleben der Gruppe durch Beschaffung lebenswichtiger Ressourcen sicherstellen, indem ihr eine provisorische Weltraumkolonie errichten.

Die Early-Access-Version wird für den Release um weitere Inhalte ergänzt. So wird die finale Fassung unter anderem neue Asteroiden mit eigenen Merkmalen zum erforschen, sowie drei neue Biome, komplett mit Pflanzen und Lebewesen, enthalten. Hinzukommen zudem neue Bauwerke und große Ziele (Monumente) für die Kolonie. Das Update soll darüber hinaus einige Balance-Anpassungen umfassen. Der Titel soll auch nach dem Release regelmäßig mit Updates und Fixes versorgt werden. Auch zusätzliche Inhalte sind für die Zukunft vorgesehen.