Defiant: Studio hinter Hand of Fate stellt alle Entwicklungen ein

Traurige Nachricht für die Fans: Defiant Development, der australische Indie-Entwickler hinter der Spielserie Hand of Fate, hat die Entwicklung aller seiner zukünftiger Titel eingestellt und den Großteil seiner Mitarbeiter entlassen. Als Grund heißt es in dem veröffentlichten Statement, man habe mit den raschen Veränderungen des Spielemarktes nicht Schritt halten können:

Als wir mit diesem Studio gestartet sind, hatten wir ein klares Ziel vor Augen. Wir wollten tolle Menschen einstellen, um großartige Spiele zu erschaffen und zwar auf ethische Weise und mit Respekt vor unserem Team und unserem Publikum. Unser Konzept hat sich immer darauf fokussiert, Spiele zu erschaffen, die sonst niemand machen würde. Spiele, die die Fähigkeiten und die Leidenschaften unseres Teams widerspiegeln. Spiele, die etwas Neues geboten haben. Unser Prozess war stets auf Weiterentwicklung und Erforschung ausgerichtet. Wir begaben uns an dunkle Orte, um nach versteckten Schätzen zu suchen. Wir schlugen einen Weg ein, ohne zu wissen, wohin uns die Reise führen wird und wir wussten, dass das Unbekannte nicht immer sicher ist. Es ist eine riskante Art und Weise, um Spiele zu entwickeln. Wenn es gelingt, dann bekommt man Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte, doch wenn es scheitert, lässt es dich ohne ein Sicherheitsnetz zurück.

Ein kleines Team wird noch in dem 2010 gegründeten Studio verbleiben, um sich um die Updates und Support von Hand of Fate 2 zu kümmern. Neue Projekte, wie das zuletzt vorgestellte A World In My Attic (siehe den Trailer unten), werden aber nicht mehr fertiggestellt. Trotz der Schließung betont das Studio, dass Australien ein großartiger Ort für unabhängige Spieleentwickler sei. „Es gibt zahlreiche australische Studios, alte und neue, die zeigen, dass die Spieleentwicklungen aus Australien wirklich Weltklasse sind.“