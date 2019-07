Gears 5: Kein Battle-Royale zum Release, aber vielleicht später

PC XOne

Der kommende Third-Person-Shooter Gears 5 von The Coalition wird zum geplanten Release im September keinen Battle-Royale-Modus bieten. Dies hat der Multiplayer Director Ryan Cleven in einem Interview mit Gamespot bestätigt. Auf das Thema angesprochen sagte er:

Wir sind große Fans des Genres, aber wenn wir es machen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir diesen Modus auf sinnvolle Weise ins Spiel bringen. Wir hören aktiv unserer Gears-Community zu und werden versuchen unsere Spielmodi basierend auf dem Feedback der Spieler nach dem Start weiterzuentwickeln.

Schon im vergangenen Monat sagte Rod Fergusson, der Studioleiter von Coalition, in einem Gespräch mit IGN.com, dass das Studio nicht vor hat, dem Genre hinterher zu rennen, nur um auf den Zug aufzusteigen. Cleven sagte im gleichen Interview unterdessen, dass er den Modus sehr gerne im Spiel sehen würde, es allerdings schwierig sei, das typische Kampfsystem von Gears im Battle-Royale umzusetzen. „Es ist nicht so, dass es unmöglich wäre, aber um es richtig umzusetzen, müsste man sich schon wirklich darauf fokussieren“, so der Entwickler.