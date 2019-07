Warhammer 40.000 - Mechanicus: Heretek-DLC verfügbar

PC

Seit kurzem ist für Warhammer 40.000 - Mechanicus (im Test mit Wertung 8.0) der DLC Heretek verfügbar. Der neue Inhalt ist bis zum 30. Juli bei Steam im Sonderangebot für 8,49 Euro erhältlich, anschließend beträgt der Preis 9,99 Euro.

In der Erweiterung wird die dunkle Seite der Adeptus Mechanicus-Fraktion aufgedeckt. In mehreren erzählerischen Events von Ben Counter werden Spieler die Hintergründe für die inneren Unruhen auf dem Raumschiff Caestus Metalican erfahren, zu denen es in der Kampagne des Hauptspiels auf dem Necron-Planeten Silva Tenebris gekommen ist. Der Spieler schlüpft in der Erweiterung in die Rolle von Magos Dominius Faustinius und muss sich sowohl dem Angriff der Necrons entgegenstellen, wie auch einem Angriff aus dem Inneren der eigenen Reihen.

Die Inhalte des jüngsten Downloadinhaltes werden wie folgt beschrieben: