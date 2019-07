Two Point Hospital: Konsolenversionen kommen Ende des Jahres

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Aufgrund großer Nachfrage haben sich Two Point Studios dazu entschlossen, ihre erfolgreiche Krankenhaus-Aufbausimulation Two Point Hospital (GG-Test: 7.0) Ende des Jahres auch für die aktuelle Konsolengeneration zu veröffentlichen. Laut den Entwicklern sollen die Playstation 4-, Xbox One- und Switch-Versionen Ende des Jahres erscheinen und alle bisherigen Updates sowie die Add-Ons Bigfoot und Pebberley Island enthalten.

Extra für die Konsolen wurde die Steuerung komplett von Grund auf überarbeitet und verspricht eine intuitive und leicht zu erlernende Bedienung. Euch erwarten 21 unterschiedliche Krankenhäuser sowie 119 verschiedene Krankheiten die es zu behandeln gilt. Two Point Hospital erinnert nicht von ungefähr an Theme Hospital, da mit Gary Carr und Mark Webley zwei Entwickler an dem Titel mitgewirkt haben, die bereits an Theme Hospital und Theme Park beteiligt waren. Passend zur Ankündigung wurde ein entsprechender Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser News findet.