Remedy zu Alan Wake 2: „Wenn, dann müssen wir es richtig machen“

PC XOne

Nachdem der finnische Entwickler Remedy Entertainment Anfang des Monats verkündete, dass sich das Studio wieder im Besitz der Rechte für das Alan-Wake-Franchise befindet, hoffen die Fans, dass eine Fortsetzung zum 2010 erschienen Alan Wake (Testnote: 8.5) nun doch noch realisiert wird. Wie der verantwortliche Autor Sam Lake jetzt in einem Interview mit IGN.com erklärte, würde er Alan Wake 2 immer noch gerne entwickeln, allerdings müsse man sicherstellen, dass wenn sich das Studio der Sache annimmt, es auch richtig gemacht wird:

Ich möchte es machen, es ist eine interessante Sache. Inzwischen ist jedoch viel Zeit vergangen und ich habe das Gefühl, dass die Messlatte heute in gewisser Weise höher liegt, als früher. Wenn es also jemals passiert, dann muss es richtig gemacht werden. Alles muss sich perfekt zusammenfügen, was wirklich schwierig ist zu bewältigen. So viele Dinge müssen ineinandergreifen, damit solche großen Titel grünes Licht erhalten. Aber ich hoffe, dass wir das eines Tages umsetzen können.

Aktuell arbeitet das Entwicklerteam von Remedy an ihrem kommenden neuen Titel Control. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure, das im August für PC und Konsolen erscheint. Zudem hatte das Studio kürzlich einen Besuch von Sonys President der Worldwide-Studios, Shuhei Yoshida, erhalten, wobei nach wie vor nicht bekannt ist, was genau bei dem Treffen besprochen wurde. Neben den Gerüchten, dass Sony am Kauf von Remedy interessiert sei, wird auch über eine mögliche Zusammenarbeit für einen Exklusivtitel für die PS5 spekuliert. Bis sich Remedy also Alan Wake 2 annimmt, könnte noch etwas Zeit ins Land ziehen.