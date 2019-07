The Witcher: Showrunner hofft auf GoT-ähnlichen Erfolg, Henry Cavill über Geralts Pferd

PC Switch XOne PS4

Nach der Präsentation des ersten Trailers zur kommenden Netflix-Adaption von The Witcher auf der Comic Con in San-Diego diskutieren die Fans rund um die Welt über das gezeigte Material, wobei auch Vergleiche mit dem HBO-Riesenhit Game of Thrones natürlich nicht ausbleiben. In einem Interview mit Comic Book sprach der Showrunner Lauren Schmidt Hissrich über diese Vergleiche. Auf das Thema angesprochen und gefragt, ob der weltweite Erfolg der Fantasy-Serie von George R. R. Martin einen zusätzlichen Druck erzeugt, antwortete sie:

Überhaupt nicht. Ich bin ein riesengroßer Fan von Game of Thrones und ich denke die Vergleiche kommen von Leuten, die sich fragen, ob wir ähnlich erfolgreich sein werden und oh Gott, das hoffe ich doch, aber nein. Ich denke Game of Thrones ist eine ganz andere Serie und sie haben einen großartigen Job gemacht. Ich glaube jedoch dass unsere Show sich sehr davon unterscheidet, aber ich kann nur hoffen, dass wir ähnlich erfolgreich sein werden.

Der Schauspieler Henry Cavill (Superman, Mission Impossible - Fallout), der in der Serie in die Rolle des Hexers Geralt von Riva schlüpft, hat während eines Panels über Geralts Pferd Roach (hierzulande Plötze) gesprochen und darüber, was das Tier für den Monsterjäger bedeutet: