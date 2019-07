Beyond - Two Souls: Ab sofort im Epic Games Store erhältlich

PC

Im Mai hatte Quantic Dream bekannt gegeben, dass die drei Adventures Heavy Rain (im Test, Note: 9.0), Beyond - Two Souls (im Test, Note: 8.0) und Detroit - Become Human (im Test, Note: 9.5) via den Epic Games Store ihren Weg auf den PC finden werden. Das Studio hat Wort gehalten und nachdem Ende Juni Heavy Rain auf der Plattform erschienen ist, kann seit gestern auch Beyond - Two Souls dort käuflich erworben werden.

Aktuell schlägt das bisher Playstation-exklusive Spiel mit 19,90 Euro zu Buche. Wenn ihr den Titel nicht direkt kaufen, sondern euch erstmal einen Eindruck von der Portierung verschaffen wollt, dann könnt ihr auf die kostenfreie Demo zurückgreifen, die seit Ende Juni verfügbar ist. In dieser dürft ihr zwei Kapitel aus Beyond - Two Souls spielen.