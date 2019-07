The Great Perhaps: Daedalics „Zeitreise-Sci-Fi-Adventure“ ab 14.8. erhältlich

PC

Nächsten Monat veröffentlicht Daedalic Entertainment mit The Great Perhaps den Debüttitel vom russischen Entwickler Caligari Games. Das Spiel ist gleichzeitig ein prä- sowie postapokalyptisches Adventure, in dem ihr einen Astronauten steuert, der auf eine von Naturkatastrophen verheerte Erde zurückkehrt. Bei der Erforschung findet ihr in den Ruinen ein mysteriöses Artefakt in Form einer Lampe, mit dessen Hilfe ihr nicht nur einen Blick in die Vergangenheit werfen, sondern auch sogar zwischen den Zeitebenen hin- und her reisen könnt.

Die Entwickler versprechen neben einer interessanten Zeitreise-Mechanik ein innovatives Abenteuer, welches die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Neben herausfordernden Rätseln trefft ihr auch auf eindrucksvolle Charaktere, mit berührenden persönlichen Geschichten. Ein dynamischer Soundtrack, der sich der jeweiligen Zeitebene anpasst, und der handgezeichnete 2D-Stil sollen zur melancholischen Grund-Atmosphäre beitragen. Einen kurzen ersten Eindruck könnt ihr dem Teaser-Trailer unterhalb dieser News entnehmen. Das Spiel erscheint am 14. August auf Steam für PC, MacOS und Linux.