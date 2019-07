Just One: Kooperativer Ratespaß ist Spiel des Jahres 2019

Eine unabhängige Experten-Jury hat am Montag das kooperative Wort-Ratespiel Just One der französischen Autoren Ludovic Rudy und Bruno Sautter zum Spiel des Jahres gekürt. Zur Begründung hieß es, Just One sei ein „Geistesblitz kommunikativer Spielfreude“ und die „niedrige Einstiegshürde“ sei für jeden problemlos zu meistern. Oder mit den Worten der Entwickler: „Ein Spiel, das wir auch mit unseren Stiefmüttern spielen können.“

Bei dieser Abwandlung des von Tabu bekannten Spielprinzips legen die drei bis sieben Spieler selbst fest, welche Hinweise beim Erraten eines Begriffes verboten sind. Das Spiel ist im belgischen Verlag Repos Production erschienen und wird in Deutschland von Asmodee vertrieben. Wie bei den Mitnominierten Spielen L.A.M.A. und Werwörter hat sich die Jury mit Just One in diesem Jahr für ein Produkt entschieden, das vor allem für größere Spielerunden Unterhaltung bietet. In der Kategorie „Kennerspiel des Jahres“, das seit 2011 für besonders anspruchsvolle Titel vergeben wird, konnte das bei Feuerland-Spiele erschienene Flügelschlag gewinnen. Den Preis „Kinderspiel des Jahres“ sicherte sich bereits im letzten Monat Tal der Wikinger.

Der Titel „Spiel des Jahres“ ist die wichtigste Auszeichnung für Brett- und Gesellschaftsspiele in Deutschland und wird seit 1979 vom in Kerpen ansässigen gleichnamigen Verein vergeben. Ziel der alljährlichen Preisverleihung ist die Förderung des Spiels als Kulturgut in der Familie und in der Gesellschaft. Auf dieser Seite findet ihr alle Preisträger der vergangenen 40 Jahre, angefangen mit Hase und Igel.