Tarzan VR: Action-Adventure für PC und PS4 angekündigt

Besitzer von Virtual-Reality-Headsets werden schon bald als Tarzan durch den Dschungel schwingen können. Wie der Entwickler Stonepunk und der Publisher Fun Train im Zuge der Comic-Con angekündigt haben, arbeitet man aktuell an Tarzan VR, einem Action-Adventure für Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift S und Playstation VR, das noch dieses Jahr erscheinen soll.

Die Story von Tarzan VR basiert auf den Romanen von Edgar Rice Burroughs. Ihr schlüpft natürlich in die Rolle des wilden Lord Greystoke und müsst Jane aus den Fängen einer Gruppe von Eindringlingen befreien. Die gefährliche und unwegsame Dschungelwelt, die aus fünf offenen Umgebungen mit eigenen geographischen Landschaften und Herausforderungen, besteht, sollt ihr sowohl durch die Bäume schwingend, als auch kletternd, schwimmend und auch auf verschiedenen Tieren reitend erkunden können. Die Entwickler versprechen einen guten Mix aus Erkundung, Kampf, akrobatischen Einlagen, Interaktionen mit verschiedenen Kreaturen und Naturwundern. Seitens Douglas Nabors, dem CEO von Fun Train, heißt es dazu:

Wer wollte denn nicht schon einmal in seinem Leben wie Tarzan durch die Lüfte schwingen können? Stonepunk Studios erschafft eine phantasievolle Welt, die eine getreue, aber einzigartige Vision für das Franchise zeigt. Wir können es kaum erwarten, dass die Menschen es selbst erleben.

Auch Jim Sullos, der Präsident von Edgar Rice Burroughs Inc., meldete sich zu Wort. In seinem Statement brachte er die Freude über die Zusammenarbeit mit Stonepunk und Fun Train am ersten VR-Spiel des Unternehmens zum Ausdruck und versprach ein Spiel, das Tarzan für die aktuelle Generation neu interpretiert. Einen Release-Termin für Tarzan VR gibt es bisher zwar noch nicht, im Trailer könnt ihr aber schon mal einen ersten Blick auf den Titel werfen: