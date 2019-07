The Witcher: Badewanne-Szene auch in der Netflix-Serie zu sehen

PC Switch XOne PS4

Während der diesjährigen Comic Con in San-Diego hat der Streamingdienst-Betreiber Netflix die Fans mit einem ersten Trailer zur kommenden Serien-Adaption von The Witcher überrascht. Anschließend mussten sich der Showrunner Lauren Schmidt Hissrich und der Cast in diversen Interviews zahlreichen Fragen der Fans stellen und eine davon drehte sich um die bekannte Badewannen-Szene mit Geralt aus The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0). Auch wenn die Serie nicht auf der Spiele-Trilogie, sondern auf der Romanvorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basiert, wollten die Spieler wissen, ob die Szene es vielleicht als Hommage trotzdem in die Serie schafft, was Hissrich nun in einer Frage-und-Antwort-Runde mit io9 bestätigte:

Ja, wir haben eine Badewanne-Szene in der ersten Staffel. Ich werde euch zwar nicht verraten, wer da drin sitzen wird, aber die Badewanne-Szene ist drin.

Unter den Anhängern des Hexers hat die besagte Szene schon einen Kultcharakter. Diese hat nach der Veröffentlichung des Spiels schnell ein Eigenleben entwickelt und brachte unter anderem diverse Memes, eine Statue sowie einen recht detaillierten Kuchen hervor (Achtung: die Bilder sind nicht unbedingt zum Betrachten an einem Arbeitsplatz geeignet).

Wie Hissrich erklärte, war es für sie und die Drehbuchautoren als Fans der Buchvorlage und der Spiele wichtig, die kleinen Details zu ehren, die die Fanbase des Franchises so lieben, seien es nur kleine Easter-eggs, wie eben die Badewanne-Szene, oder größere Dinge in der Story. So hat auch ihre persönliche Lieblings-Kurzgeschichte „Eine Frage des Preises“ aus dem Buch „Der letzte Wunsch“, in der erklärt wird, wie Ciri Geralts Ziehtochter wurde, es in die Serie geschafft: