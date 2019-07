Avengers: Endgame – Finanziell erfolgreichster Film der Kino-Geschichte

Im Jahr 2009 kam Avatar - Aufbruch nach Pandora in die Kinos – seitdem verharrte der Science-Fiction-Film des Regisseurs James Cameron auf dem ersten Platz jener Liste, in der die international kommerziell erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte geführt werden.

Nachdem Avengers: Endgame am 26. April dieses Jahres in den Kinos gestartet war, stellte der Superheldenfilm bereits im Verlauf des ersten Wochenendes Rekorde auf, indem weltweit um die 1,2 Milliarden US-Dollar durch Ticketverkäufe umgesetzt werden konnten. In den darauffolgenden Monaten kletterte die jüngste Marvel-Produktion kontinuierlich auf den zweiten Rang der genannten Auflistung und ließ so zum Beispiel auch Titanic aus dem Jahr 1997 schnell hinter sich.

Im Rahmen der am Wochenende stattgefundenen San Diego Comic Con gab Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios, nun offiziell bekannt, dass Avengers: Endgame den circa zehn Jahre anhaltenden Rekord von Avatar übertroffen habe und somit „der Spitzenreiter unter den weltweit erfolgreichsten [Kino-]Produktionen ist, und das bereits an seinem 13. Wochenende nach der Veröffentlichung“. Im Zusammenhang mit diesem (kommerziellen) Meilenstein äußerte sich Alan Horn, Co-Chairman und Chief Creative Officer der The Walt Disney Studios, wie folgt:

Die Wirkung von James Camerons Avatar bleibt natürlich auch nach zehn Jahren noch so kraftvoll wie eh und je, und die erstaunlichen Leistungen beider Filme sind ein ständiger Beweis für die Macht der Filme, Menschen zu bewegen und sie in einer gemeinsamen Erfahrung zusammenzubringen. Die talentierten Filmemacher hinter diesen Welten haben noch viel mehr zu bieten, und wir freuen uns sowohl auf die Zukunft des Marvel Cinematic Universe als auch von Pandora [Anm.: Avatar 2 soll ab Ende 2021 zu sehen sein].

Den Zahlen des Branchendienstes Box Office Mojo zufolge, verfügt Avengers: Endgame in der Liste mit den weltweit höchsten Bruttorenditen derzeit über ein Einspielergebnis von 2,790 Milliarden US-Dollar, während Avatar - Aufbruch nach Pandora mit einem Betrag von 2,789 Milliarden US-Dollar geführt wird (Stand: 22.7.2019). Deutlich wird zudem, dass Endgame nicht der einzige Marvel-Superheldenfilm ist: Mit Invinity War, Marvel's The Avengers, Age of Ultron und Black Panther sind vier weitere Filme in den Top-10 vertreten: