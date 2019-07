Sumo Digital gibt Partnerschaft mit 2K für mehrere Projekte bekannt

Sumo Digital, das britische Studio hinter Spielen, wie Little Big Planet 3 (Testnote: 8.0), Crackdown 3, Team Sonic Racing (Testnote: 7.5) und dem kommenden Dead Island 2, hat eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Publisher 2K bekannt gegeben. Wie umfangreich diese sein wird, wurde zwar nicht präzisiert, die Formulierung im veröffentlichten Statement lässt aber auf mindestens zwei Projekte schließen. So heißt es seitens des Studio-Managing-Director Gary Dunn: „Wir sind sehr begeistert, mit 2K zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, zu gegebener Zeit Einzelheiten zu den Projekten bekannt zu geben.“ Die kürzlich veröffentlichten Stellenausschreibungen des Studios weisen darauf hin, dass es sich bei mindestens einem der Projekte um ein First-Person-Live-Service-Action-Game handeln wird.

In der Ankündigung heißt es noch, dass die geplanten Spiele sowohl von der Hauptstelle in Sheffield, als auch von dem im Februar erworbenen Studio Red Kite Games in Huddersfield entwickelt werden. Red Kite hat in der Vergangenheit unter anderem an der Remastered-Version von God of War 3 (Testnote: 9.0) und dem Mobile-Game Call of Duty - Strike Team gearbeitet.