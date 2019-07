PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Der Entwickler Polyslash lässt in We. The Revolution die blutigen Zeiten der Französischen Revolution auferstehen und setzt den Fokus auf knifflige Entscheidungen und deren Konsequenzen.

Das hohe Gericht tagt zu Zeiten der französischen Revolution.

Im Zweifel für die Balance

Die Konsequenzen eures Handelns sind mitunter blutig und endgültig.

Die Revolution gerät ins Stottern

Außerhalb des Gerichtssaals platziert ihr eure Spione um Einfluss und Macht zu gewinnen.

Fazit

Story-Adventure (auch für PC, PS4 und Switch)

Einzelspiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 25.6.2019 für 19,99 Euro

In einem Satz: Interessantes Gerichtsdrama vor historischer Kulisse.

Die Stille auf dem Place de la Concorde ist erdrückend, als das Fallbeil mein Urteil vollstreckt. Dort wo eben noch das Geschrei der Massen mein Gewissen übertönte, nährt nun der Gedanke an die Endgültigkeit der blutigen Darbietung meine inneren Dämonen. In den Tagen der Revolution scheinen die Ideale der Justitia eine Mär der Vergangenheit. Längst schwebt die Zukunft Frankreichs als viel beschworenes Damoklesschwert über dem Justizpalast. Als vermeintlicher Würdenträger bin ich gezwungen, die Schuldfrage gegenüber den politischen Konsequenzen meiner Arbeit abzuwägen. Und sei es nur der eigenen Unversehrtheit wegen. Ob mir dies gelungen ist, erfahrt ihr im Arcade-Check des Story-AdventuresWe. The Revolution kleidet euch in die Robe eines Richters zu Zeiten der Französischen Revolution. Im Gerichtssaal haltet ihr alle Stricke in der Hand und lenkt den Prozess in eine Richtung, die mit eurer Auffassung von Recht und Moral einher geht. Oder euch zumindest nicht den Kopf verlieren lässt. Ähnlich wie inkönnen eure Entscheidungen ungeahnte Konsequenzen bedingen. Die Geschworen beeinflusst ihr durch einseitige Fragestellung, aber die Meinung des einfachen Volkes ist oftmals ein Kind ihrer Zeit. Wer per Du mit dem Ancient Regime war oder schlimmer noch ist, gehört per se schuldig gesprochen – die Frage der tatsächlichen Schuld ist zweitrangig.Eure Entscheidungen sind stets ein Balanceakt, um nicht die rote Linie einer Fraktion endgültig zu überschreiten. Droht euch auf Seiten der Regierung nur die Amtsenthebung, wird das gemeine Volk einen finalen Blutzoll für eure Taten verlangen. Auf diesem Konflikt fußt die Regelmechanik des Spiels, das nicht müde wird, dies mitzuteilen. Stets halten euch die Entwickler mit Fortschrittsbalken, Tooltips, eindeutiger Ikonographie, konkreten Zahlen und anderen Hinweisen akribisch genau die Auswirkungen eures Handelns vor Augen. Statt dem moralischen Dilemma hinter der Anklage rückt das Excel-Kalkül zu Lasten der Narration in den Vordergrund. Die textlastigen, unvertonten und steril inszenierten Verhandlungen – selbst für die Verhältnisse einer Visual Novel – leisten hierbei unfreiwillig Beihilfe. Wenn es den eigenen Kopf rettet, erleichtert ihr einen Unschuldigen um eben diesen – euer Urteil wiegt schwerer als die Beweise.Auch außerhalb des Gerichtssaals korrespondiert ihr mit politischen Hochwürden, stellt die Weichen für eure Zukunft sowie die der Nation und hadert mit dem Nachwuchs, der dem Paragraphentum nichts abgewinnen kann. Die Gespräche am heimischen Küchentisch sind paradoxerweise ebenfalls in das Punktesystem der Fraktionen integriert. Als ob ein Streit mit der Frau Gemahlin oder ein Konzertbesuch jedweden Einfluss auf den persönlichen politischen Status Quo innerhalb der Revolution hätte. Während ihr von Dialog zu Dialog getrieben werdet, lockern kurze Zwischensequenzen im Stile eines Comics den starren Alltag auf. Letztere sind meist vertont und kommen wie der Rest des Spiels in einem unverbrauchten und stimmigen Polygon-Look daher. Lediglich an einer musikalischen Untermalung fehlt es.Mit der Hinrichtungauf euer Urteil hin nehmen die Ereignisse in Frankreich an Fahrt auf. Und euer Konterfei manifestiert sich im Geiste derer, die euch als Steigbügel nach oben gewinnen wollen, aber auch in den Köpfen eurer Widersacher. Nun gilt es auch außerhalb der Verhandlungen die Zügel aktiv in die Hand zu nehmen. Gleich einer Schachpartie platziert ihr Spione, Diplomaten und Schläger auf einer taktischen Karte von Paris. Gleichzeitig versucht ihr einflussreiche Persönlichkeiten von euch und euren Zielen zu überzeugen. Abhängig vom Punktekonto des Richters könnt ihr dabei zwischen mehreren Vorgehensweisen entscheiden. Just an dieser spannenden Stelle verhindert jedoch ein Spielfehler den Fortgang unserer Partie. Auch das Laden eines alten Speicherstands löste das Problem nicht.We. The Revolution bietet eine spannende Perspektive auf die historischen Ereignisse der Französischen Revolution. Als Richter gerate ich zwischen die Räder der Akteure in diesen blutigen Tagen und bin gezwungen, jede Entscheidung sorgsam abzuwägen. So zumindest die Theorie. Die prominente Präsentation des Zahlenkalküls hinter den Machtspielen lässt mich die narrative Tragweite manches Urteils vergessen, Hauptsache am Ende des Tages stimmen die Zahlen. Die dröge Präsentation der Verhandlungen fördert mein Desinteresse zusätzlich. Zumindest bis ich mit den Konsequenzen meiner Taten konfrontiert werde und meine Neugier auf den Fortgang der Geschichte wieder entfacht ist.