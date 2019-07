Moonlighter: Between Dimensions – DLC ab 23. Juli via Steam erhältlich

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Die Erweiterung Between Dimensions für das Roguelike Moonlighter (Test mit Wertung 7.0) erscheint am 23.7.2019 und erweitert das Hauptspiel um folgenden Features:

ein neuer interdimensionaler Dungeon (und eine Chance, dass er in den ursprünglichen Dungeons als korrumpierter Dungeon erscheint)

10 neue Feinde und 5 Mini-Bosse

ein komplettes Waffenset mit einem neuen Kurzschwert, einem neuen Großschwert, einem neuen Bogen, neuen Handschuhen und einem neuen Speer

ein Rüstungsset mit einem neuen Helm, einem neuen Bruststück und neuen Stiefeln

Trickwaffen: 10 einzigartige Waffen, die sowohl mächtig ... als auch bestrafend sind

neue Ringe, die Wills passive Fähigkeiten verbessern

eine neue Ladenaufwertung, die es Will ermöglicht, seine neuen interdimensionalen Gegenstände anzubieten

neue Kunden, die tauschen wollen, sowie ein unbekannter NPC: Der Händler

eine Erweiterung der Geschichte

Außerdem gaben der Entwickler Digital Sun sowie der Publisher 11 Bit Studios (Frostpunk, Children of Morta, This War of Mine und andere) bekannt, dass Moonlighter weltweit über 500.000 Mal verkauft worden ist, was wenig überraschend als „echter Erfolg für das Spiel“ angesehen wird. Vom 25.7.2019 bis 1.8.2019 wird der Titel im Epic Games Store kostenlos erhältlich sein (wir berichteten).