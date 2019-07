GG-Rückblick KW 28/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Wolfenstein - Youngblood ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

KW 28: Rückblick von Sonntag, 14. Juli, bis Samstag, 20. Juli 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Im 19. Podcast zum Wochenschluss verabschiedet sich Christoph Vent nach sieben Jahren Tätigkeit als äußerst wertgeschätzter Redakteur nochmal ausführlich bei der Community und erzählt im Gespräch mit Jörg Langer zudem einige Anekdoten. In Bezug auf kommende Spiele könnt ihr euch unter anderem den Test+ zu Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order oder die Preview+ zu Wolfenstein – Youngblood anschauen. Darüber hinaus haben wir eine neue Ausgabe von Jörgspielt und Die Viertelstunde zu Gloomhaven veröffentlicht. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Der erste Trailer zur kommenden Neflix-Serie The Witcher führt dieses Mal die Liste der am häufigsten aufgerufenen News an. Eine weitere Meldung zu diesem Thema ist ebenfalls vertreten, denn es wurde auch das erste Bild des Pferdes Roach preisgegeben. Informiert haben wir euch in den vergangenen Tagen auch über das Spiele-Lineup für Ubisofts Abo-Service, eine GfK-Umfrage zu beliebten Spieleplattformen oder auch neue Details zu Cyberpunk 2077. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 30. Juni (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Nicht nur unsere Plus-Galerie zu den User-Levels in Super Mario Maker 2 fand euer Interesse (zum Forumsthread), auch ein User-Artikel über die Spezies der Simulatoren-Spieler kam gut bei euch an. Der PSN-Check der vergangenen Woche behandelt den Titel Luna, der ein „VR-Märchen zum Mitmachen und Genießen“ darstellt.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

Morphies Law - Remorphed: Team-Shooter ab 30. Juli für PC & Switch verfügbar

Ein Shooter mit einem interessanten Konzept ist ab Ende Juli auch für PC und Switch erhältlich: In Morphies Law - Remorphed sorgen Treffer dafür, dass das getroffene Körperteil des Angeschossenen schrumpft, während das Pendant beim Schützen gleichmaßen anwächst. Diese Spielmechanik soll nicht nur zur Erheitung beitragen, sondern auch für Fairness sorgen.

» A horse is a horse is a horse «

— iYork am 18. Juli 2019

❺ ⚊ KW 29/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, sollte sich das im Juli 2014 veröffentlichte User-Video zu den Spielecharts des Jahres 1993 anschauen, in dem unter anderem Myst, Mega Man X oder auch Secret of Mana genannt werden. Über ein anderer Spiel, Smugglers 5 - Invasion, wurde in Form eines ausführlichen User-Artikels berichtet. In der News-Kategorie brachte es die Aussage eines Star Citizen-Entwicklers auf über 500 Kommentare, während wir in einer anderen News darüber berichteten, dass das Crowdfunding für das ambitionierte Weltraumspiel die Marke von 48 Millionen US-Dollar erreicht hat (im November 2018 waren es 200 Millionen Dollar).