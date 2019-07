Humble Store: Very positive VR-Sale mit Rabatten bis 85%

Im Humble Store könnt ihr aktuell im Rahmen eines Very-positive-VR-Sales verschiedene Virtual-Reality-Titel günstiger erwerben. Unter anderem wurden dort Spiele, wie The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR (Testnote. 7.5), L. A. Noire - The VR Case Files, Arizona Sunshine, Sairento VR, Gorn, Psychonauts - In the Rhombus of Ruin und Doom VFR (Testnote: 7.0) im Preis gesenkt.

Nachfolgend einige ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter VR-Spiele könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):