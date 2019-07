Blizzard: Mitgründer und Vice President Frank Pierce verlässt das Unternehmen

Blizzards Vice President Frank Pierce hat zum Wochenende hin auf der offiziellen Homepage des Unternehmens seinen Abschied angekündigt. Wie er erklärte, sei es nach 28 Jahren für ihn der Zeitpunkt gekommen, sich neu zu orientieren und den Stab an die nächste Generation weiterzugeben. In seinem Veröffentlichten Beitrag schreibt Pierce:

Alles, was ich bei Blizzard getan habe, wurde durch meine Leidenschaft angetrieben. Für eine lange Zeit habe ich sehr hart und sehr leidenschaftlich gearbeitet. Jetzt ist es für mich an der Zeit, zu reflektieren und mir zu überlegen, was als nächstes kommt. Ich möchte mehr Zeit aktiv in der Natur verbringen. Ich würde gerne ein Instrument lernen. Ich hoffe, mehr Zeit in Aspekte meines Lebens zu investieren, die in der Vergangenheit vielleicht zu kurz kamen. Eins ist sicher - Ich werde weiterhin ein Teil der Blizzard Familie sein.