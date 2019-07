Tekken 7: Mehr als vier Millionen Exemplare verkauft

PC XOne PS4

Das Prügelspiel Tekken 7 (Testnote: 8.0) hat einen neuen Meilenstein in puncto Verkaufszahlen erreicht. Nachdem im Oktober letzten Jahres bereits verkündet wurde, dass der Titel die Grenze von drei Millionen verkaufter Einheiten weltweit passierte, wurde nun auch die Vier-Millionen-Marke geknackt. Dies teilte der japanische Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment America den Fans zum Wochenende hin via Twitter mit.

Tekken 7 ist bereits seit 2015 in den japanischen Arcade-Hallen und seit 2017 auch weltweit auf dem PC, der Xbox One und der PS4 spielbar. Der Titel wurde seit seiner Veröffentlichung stetig von Bandai Namco um neue Inhalte in Form neuer Charaktere, sowie kosmetischer DLCs erweitert und auch mit diversen technischen Updates und Balancing-Patches versorgt. Das Spiel wird vom 2. bis 4. August dieses Jahres Teil der anstehenden EVO 2019 (Evolution Championship Series) in Las Vegas sein, wo die Fans Neuigkeiten zu dem Franchise erwarten.