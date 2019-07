Plants vs. Zombies: EA verschickt Test-Einladungen für neues Spiel

PC XOne PS4

Mit Plants vs. Zombies 3 haben Electronic Arts und PopCap Games am vergangenen Donnerstag im Rahmen der diesjährigen Comic Con in San-Diego ein neues Spiel für Android angekündigt. Gleichzeitig wurde im Google Play Store eine spielbare Pre-Alpha-Version zum Download bereitgestellt. Der Titel soll später auch für iOS erscheinen. Dies ist allerdings nicht das einzige Spiel aus dem Franchise, das der Publisher aktuell entwickeln lässt. Mit einem Beitrag auf Resetera machte der Nutzer ody die Spieler darauf aufmerksam, dass EA aktuell Einladungen für einen Alphatest für die Xbox One und die PS4 verschickt. Bei dem Titel soll es sich um einen noch unangekündigten Plants-vs.-Zombies-Shooter mit dem Arbeitstitel „Picnic“ handeln.

In seinem Beitrag hat ody ein Bild verlinkt, das die offizielle Einladung zeigt, die Electronic Arts an ausgewählte Spieler verschickt hat. Wie aus dieser hervorgeht, wird der noch namenlose Titel ebenfalls von PopCap Games entwickelt, die bereits Plants vs. Zombies - Garden Warfare (Testnote: 7.0) und Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 (im User-Artikel) verantworteten. Die Fans spekulieren, dass es sich bei dem Titel um Plants vs. Zombies - Garden Warfare 3 handelt. „Die geschlossene Alpha für Picnic wird den Spielern einen ersten Blick auf das neue Spiel gewähren - das wollt ihr nicht verpassen!“, heißt es in der Einladung. Wann EA den Titel offiziell ankündigen wird und ob auch eine PC-Version geplant ist, ist noch nicht bekannt.