Star Trek: Picard – 2-Min.-Trailer // Cast mit „alten Bekannten“ // Anfang 2020

Nachdem im Mai ein erstes kurzes Video veröffentlicht wurde, folgte kürzlich im Rahmen der Comic Con ein neuer Trailer, in dem euch weitere Bewegtbilder aus der kommenden Serie Star Trek: Picard präsentiert werden. Im Gegensatz zum ersten Clip bekommt ihr in der aktuellen, etwa zwei Minuten langen Aufnahme deutlich mehr von dem zu sehen, was euch in der Serie mit Sir Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard voraussichtlich erwartet.

Nicht unpassend dazu lautet der eingeblendete Slogan „Die Reise ist noch lange nicht vorüber“, zudem dürfte manches des Gezeigten vielen von euch bekannt vorkommen, wie beispielsweise das berühmte „Engage!“ beziehungsweise „Energie!“.

Ebenfalls im Rahmen der derzeit in San Diego stattfindenden Messe wurden weitere Schauspieler bekanntgegeben, die in Star Trek: Picard zu sehen sein werden. Unter anderem könnt ihr euch auf Brent Spiner (die Rolle des Androiden Commander Data), Jeri Ryan (Seven of Nine) und Jonathan Del Arco (Hugh) freuen, die zudem als Überraschungsgäste während der Star Trek Universe-Diskussionsrunde auftraten. Preisgegeben wurde zudem, dass Jonathan Frakes (Commander William T. Riker) sowie Marina Sirtis (Schiffspsychologin Deanna Troi) ebenfalls in Erscheinung treten werden.

Allzu lange müssen Fans und Interessierte nicht mehr auf Star Trek: Picard warten: Während des Comic-Con-Panels wurde die Premiere für Anfang 2020 angekündigt. Während die Serie in den USA auf CBS zu sehen sein wird, erfolgt die Ausstrahlung hierzulande via Amazon Prime.