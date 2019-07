In wenigen Wochen öffnet die gamescom 2019 ihre Tore. Wie in jedem Jahr möchten wir wissen, ob ihr dabei sein werdet oder ob für euch Besuch der Spielemesse (diesmal) nicht in Frage kommt.

In kaum mehr als einem Monat zwischen dem 21. und 24. August 2019 öffnet die Kölner Spielemesse gamescom zum nunmehr elften Mal seit 2009 für Besucher aus aller Welt ihre Pforten. Bereits ab dem 19.8. startet GamersGlobal seine Vor-Ort-Berichterstattung vom GDC Europe-Nachfolger devcom sowie vom exklusiven Fachbesuchertag am darauffolgenden Dienstag. 370.000 Besucher strömten laut der koelnmesse AG im vergangenen Jahr auf das Messegelände in Köln-Deutz ( wir berichteten ), und 2019 möchten die Veranstalter auch in diesem Punkt gerne noch einmal zulegen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr der größten Spielemesse der Welt in diesem Jahr einen Besuch abstatten werdet. Brecht ihr anlässlich der gamescom zum allerersten Mal in die Domstadt am Rhein auf oder seid ihr gar Wiederholungstäter? Wart ihr schon einmal oder mehrfach dort, werdet 2019 jedoch aussetzen? Fahrt ihr nicht, da es euch vielleicht zu teuer ist, die Biergläser zu klein sind oder euch "einmal mitgemacht" einfach reicht? Lasst es uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen und schildert uns gerne in der Kommentarsektion genauer, weshalb ihr die gamescom besuchen werdet oder warum eben nicht. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, über eure Beweggründe mit den anderen Usern zu diskutieren, um das entstandene Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in einem Update das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 180) findet ihr unter diesem Link