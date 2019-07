Star Wars Jedi - Fallen Order: Statement zum Fotomodus, New Game Plus und mehr

PC XOne PS4

Game Informer hatte kürzlich die Gelegenheit das Team von Respawn Entertainment im kalifornischen Studio zu besuchen und hat in einem Gespräch mit dem Director Stig Asmussen ein paar neue Details zu Star Wars Jedi - Fallen Order erfahren. Unter anderem hat sich der Entwickler zum potentiellen Fotomodus und dem New-Game-Plus-Modus geäußert.

Die Möglichkeiten für den Fotomodus werden laut Asmussen untersucht und dieser wird auch wahrscheinlich ins Spiel schaffen. Beim New-Game-Plus-Modus sieht es hingegen schlecht aus. „New Game Plus wäre schwierig, da es sich hierbei um einen Metroidvania-inspirierten Titel handelt. Wenn man also das Spiel mit all seinen Fähigkeiten im New-Game-Plus-Modus beginnt, dann macht es irgendwie das Spielprinzip kaputt“, so Asmussen. Wer eine Herausforderung sucht, wird aber immerhin aus mehreren Schwierigkeitsstufen wählen können.

Im Verlauf des Interviews verriet er noch weitere Infos zu dem Action-Adventure. So wird die Map ein Hologramm im Spiel sein und wenn ihr versucht drauf zu schauen, wenn Feinde in der Nähe sind, dann werden diese euch angreifen. Die erste Jedi-Fähigkeit, die ihr im Spiel erlernt, wird „Force Slow“ sein, mit dem, wie der Name schon verrät, Gegner und auch Dinge in der Umgebung verlangsamt werden können. Ihr startet das Spiel mit zwei Heilungspacks und könnt im Verlauf des Spiels weitere finden. Laut Asmussen wird das Spiel mehre Momente bieten, in denen ihr verschiedene Vehikel, ähnlich wie den AT-AT in der E3-Demo, steuern könnt. Das Design des Letzteren basiert übrigens auf Star Wars Rebels, weshalb die Entwickler das Vehikel intern scherzend als „RAT-AT“ (kurz für: „Rebels AT-AT“) bezeichnen. Auch das restliche Design ist an die Animationsserie, sowie den Film Star Wars - Rogue One angelehnt.

Ihr könnt euer Lichtschwert mit dem Druck auf den Steuerkreuz (Richtung: Links) ein und ausschalten. Dies hat eine coole Animation und das Schwert kann im aktivierten Zustand auch als Taschenlampe dienen. Euer Begleiter BD-1 (Buddy Droid One) leuchtet übrigens auch und kann seine Farbe wechseln, um euch in bestimmten Situationen zu alarmieren: „Wenn er gut drauf ist und glücklich, leuchtet er Grün. Er ist aber auch ein zusätzlicher Indikator und leuchtet Rot wenn Gefahr droht, oder eure Lebensanzeige zu niedrig ist“, erklärte Asmussen.

Star Wars Jedi - Fallen Order kommt komplett ohne Ladezeiten im Spiel aus. Das Ziel der Entwickler war es, einen nahtlosen Übergang aller Elemente im Spiel zu gewährleisten, sei es der Flug von einem Planet zum nächsten, oder der Wechsel von Zwischensequenzen zu Spiel.

Dass der Titel mit Anpassungsmöglichkeiten beim Charakter, dem Raumschiff, Stinger Mantis, dem Droiden BD-1 und dem Lichtschwert aufwarten wird, ist bereits bekannt. Laut Asmussen wird man beim Lichtschwert drei oder vier verschiedene Dinge austauschen und so unzählige Variationen der Waffe erstellen können, die allerdings allesamt kosmetischer Natur sein werden. Ihr könnt das Lichtschwert auch in Rot und anderen Farben erstrahlen lassen (ausgenommen der Farben, die Lucas Arts nicht erlaubt). Cals Poncho kann ebenfalls angepasst werden.

Auch zum Kampfsystem gab es ein paar neue Details. Wie Senior Combat Designer Justin Perez verriet, habe man so gut es geht vermieden Angriffe ins Spiel zu integrieren, die das gleichzeitige Drücken von mehr als einer Taste (etwa X + Y) erfordern. Einige dieser Kombinationen wird es dennoch im Spiel geben. So müsst ihr etwa zum Werfen eures Lichtschwertes auf der PS4 gleichzeitig die beiden Buttons Quadrat und Dreieck drücken. Im Kampf wird es möglich sein, auf die Gegner aufzuschließen, so dass ihr euch auf nur einen Feind konzentrieren könnt. Wer möchte, wird aber auch ohne diese Funktion kämpfen können. Blocken wird laut Perez zwar in den Kämpfen sehr wichtig sein, ihr könnt jedoch auch durch Ausweichen erfolgreich sein:

Wir werden die Gegner natürlich auch mit Angriffen ausstatten, denen ihr ausweichen müsst, sodass Spieler, die nur blocken wollen, es trotzdem irgendwann machen müssen. Wenn ihr Angriffe komplett durch Ausweichen und Abrollen vermeidet, könnt ihr diese Taktik sowohl defensiv, als auch offensiv einsetzen und in bestimmte Angriffe hineinrollen, indem ihr den richtigen Zeitpunkt zwischen den Attacken und der Erholungsphase anpasst. In Situationen, in denen man normalerweise parieren müsste, um die gegnerische Abwehr für einen Angriff zu öffnen, könnt ihr eine Ausweichrolle zum Gegner hin vollführen und angreifen.

Die Gegner werden während den Kämpfen verschiedene Sprüche fallen lassen. Cal kann zwar im Kampf BD-1 um ein Heilungspack bieten, wird seine Kämpfe jedoch nicht kommentieren. Wenn ihr einen Gegner aufspürt und tötet, der euch zuvor erledigt hat, erlangt ihr eure verlorenen Erfahrungspunkte und werdet einen Heilungs- und Jedi-Kraft-Schub erhalten. Diese Comeback-Mechanik soll euch dazu ermutigen, die Gegner noch einmal auf andere Weise anzugehen.