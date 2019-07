Anno 1800: Termin + Infos zum ersten DLC „Gesunkene Schätze“

PC

Ubisoft hat den Veröffentlichungstermin für den ersten DLC Gesunkene Schätze zum Aufbauspiel Anno 1800 (Testnote: 9.5) bekannt gegeben. Der Zusatzinhalt wird demnach noch diesen Monat, ab dem 30. Juli 2019, zum Kauf beziehungsweise Download bereitstehen.

In „Gesunkene Schätze“ erwartet euch eine neue „epische“ Questreihe, in der ihr auf der Suche nach Ruhm und Reichtum Geschichte schreiben, eine neue Hauptstadt errichten und einem schwindenden Imperium zu seinem früheren Glanz verhelfen könnt. Die neue Storyline soll euch laut den Entwicklern bis zu sechs Stunden lang beschäftigen und mit neuen zusätzlichen Quests aufwarten. Der DLC umfasst eine neue Session mit kleinen, mittleren und großen Inseln sowie einer Kontinentalinsel mit einer kolossalen Landmasse. Diese soll nach Angaben der Macher so groß wie die größten Inseln im Hauptspiel ausfallen und über eine Küste von 300 Grids sowie über mehr natürliche Ressourcen und Fruchtbarkeiten als jemals zuvor verfügen.

Darüber hinaus bringen die Entwickler mehr als 100 neue Gegenstände ins Spiel, darunter diverse Erfindungen, Questgegenstände, zusätzliche Spezialisten und neue Sets für das Museum und den Zoo. Ein neuer Third-Party-Händler namens „der alte Nate“ wird euch zudem den Zugang zu einer brandneuen Handwerk- und Tauchglockenfunktion gewähren.

Am kommenden Dienstag, den 23. Juli, werden die Entwickler im Rahmen des AnnoCast-Livestreams auf Twitch den DLC ausführlich vorstellen und weitere Details dazu verraten. Auch werden alle Funktionen für die Lebensqualität und andere Änderungen besprochen, die mit dem Game-Update 4 ins Spiel kommen. Die Entwickler ließen durchblicken, dass das Update auch ein paar Dinge bieten wird, auf die die Community bereits gewartet hat. Den kompletten Blogeintrag zum DLC könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.