Gamescom 2019: Nintendo stellt Spiele-Lineup vor

Auf seinem Gamescom 2019-Portal hat Nintendo jetzt große Teile seines diesjährigen Messe-Lineups bekannt gegeben. Folgende Titel werden für Besucher der Messe zum Ansehen oder auch Anspielen bereit stehen:

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda - Link’s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals: Definitive Edition

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen - Tokyo 2020

The Witcher 3 - Wild Hunt: Complete Edition

Pokémon Schwert

Pokémon Schild

Daemon X Machina

Super Smash Bros. Ultimate

Die neuesten Titel für Nintendo Switch werden aber nicht nur auf der Messe selbst präsentiert. Parallel wird Nintendo zwischen dem 22. und 24. August eine Serie von Gameplay-Videos veröffentlichen, in denen Experten ausführliche Einblicke in die ersten sechs der oben aufgeführten Spiele geben werden. So könnt ihr einen ersten detaillierteren Blick auf diese Titel werfen, auch wenn Ihr keine Gelegenheit habt nach Köln zu reisen.

Darüber hinaus tritt am 22. August in Köln eine Auswahl der besten Spielerinnen und Spieler des letzten Super Smash Ball Team Cups gegeneinander an – beim "Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational". Die Sieger des Wettbewerbs gewinnen eine Reise nach Japan, wo sie am 14. Oktober am Super Smash Bros. Ultimate World Challenge Cup teilnehmen werden. Bei dem Nintendo Live-Event in Kyoto treten sie unter anderem als europäisches Team gegen die Champions aus Japan und Nordamerika an. Die Kölner Wettkämpfe werden nachmittags als Livestream in Englisch über den offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo übertragen. Ihr habt die Möglichkeit, im Vorfeld für Eure Favoriten abzustimmen, die Ihr im Invitational auf der Gamescom sehen möchtet.

Am Nintendo-Stand in Köln finden außerdem die deutschen Finals des Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup und der Splatoon 2 European Championships statt. Sie werden am Freitag- beziehungsweise Samstagnachmittag als Livestream auf Deutsch übertragen.