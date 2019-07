GTA Online: Casino-Update in über 50 Ländern verboten

PC 360 XOne PS3 PS4

Seit zwei Tagen ist der kostenlose DLC The Diamond Casino & Resort für GTA 5 Online verfügbar und bereits jetzt in 53 Ländern verboten. Grund dafür sind die unter das Glücksspiel fallenden Einsätze im virtuellen Casino, das man nun in Los Santos besuchen kann. Beim Blackjack, am Roulette-Tisch oder am Einarmigen Banditen kann Bares verzockt werden, ohne allerdings selbst Bares gewinnen zu können. Eine offensichtliche Goldgrube für Rockstar, das in den vergangenen drei Jahren über eine halbe Milliarde Dollar mit Mikrotransaktionen in GTA Online eingenommen hat.

Bis zu 75 Euro können Nutzer in eine sogenannte Shark Card investieren, die dann wiederum acht Millionen GTA-Dollar wert ist – Ingame-Währung, die im Casino verprasst werden kann. In Deutschland und Österreich dürfen Spieler vorerst nur GTA-Dollar investieren, die sie zuvor im Spiel verdient und nicht extra gekauft haben. In vielen anderen Ländern gibt es diese Einschränkung nicht. Und so ist der Zugang zum gesamten Inhalts-Update in Ländern wie Argentinien, China, Griechenland, Iran, Island, Luxemburg, Nord- und Südkorea, Polen, Portugal und Tschechien gesperrt. Dort muss man auch auf die mitgelieferten neuen Story-Missionen, Fahrzeuge, Aktivitäten und Sammlergegenstände verzichten. Deutschland hinkt beim Verbot von Glücksspielen in Videospielen derzeit hinterher, selbst eine eindeutige Definition findet sich in gesetzlichen Regularien nicht.