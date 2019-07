The Witcher Serie: Erster Trailer ist da und die Fans sind begeistert!

PC Switch XOne PS4

Netflix hat im Rahmen der aktuell in San Diego laufenden Comic Con den ersten Trailer zur kommenden Serienadaption von The Witcher präsentiert. Der rund eineinhalb Minuten lange Clip versprüht eine düstere Atmosphäre und zeigt erstmals Henry Cavill als den weißhaarigen Hexer Geralt von Riva in Aktion. Auch weitere Schlüsselfiguren, darunter die Zauberin Yennefer von Vengerberg, die Königin Calanthe und Ciri, das Löwenjunge von Cintra, haben einen Auftritt. Zudem könnt ihr einen kurzen Blick auf die ersten Monster werfen.

Der Clip wurde von Cavill persönlich enthüllt, der in San Diego auf der Bühne war und auch einige Fragen der Fans beantwortete. Letztere sind von dem Gezeigten im Großen und Ganzen begeistert. Die ersten Reaktionen auf den Clip sind fast durchgehend positiv, was zeigt, dass die Macher auf dem richtigen Weg sind. Wann wir die erste Staffel endlich zu sehen bekommen, bleibt aber auch nach der Präsentation auf der Comic-Con unklar. Sobald Netflix einen konkreten Termin für die Veröffentlichung verkündet, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.