id Software: Tim Willits verlässt das Studio

Bildquelle: Twitter (@TimWillits)

Tim Willits, der Studio Director von id Software, wird das Unternehmen nach 24 Jahren, noch vor dem Ende des laufenden Monats verlassen. Wie der Macher den Fans persönlich in einem Statement mitteilte, wird er sich nach der anstehenden QuakeCon verabschieden. Das Spiel-Event findet im Zeitraum vom 25. bis 28. Juli in der Nähe von Dallas (Texas) statt. Wie Willits versichert, wird sein Abschied sich nicht auf geplante Veröffentlichungen auswirken:

Ich hatte das große Glück, mit den besten Leuten der Branche an wirklich tollen Spielen zu arbeiten. Alle Titel, die aktuell entwickelt werden, sind in sehr guten Händen. Mein Abschied wird keinen Einfluss auf geplante Veröffentlichungen haben. id Software steckt voller erstaunlicher Talente, die auch zukünftig weiterhin einige der weltweit besten Shooter-Spiele entwickeln werden.

Willits trat id Software im Jahre 1995 und somit etwa vier Jahre nach der Gründung des Studios durch John Carmack, Tom Hall, Adrian Carmack und John Romero, bei und hat in den vergangenen 24 Jahren zahlreiche Projekte beaufsichtigt. Unter anderem war er als Creative Director des ursprünglichen Rage (Testnote: 9.0) und als Lead Designer von Doom 3 (Testnote: 7.5), sowie zuletzt als Studio Director von Rage 2 (Testnote: 8.5) tätig. Zu seinen kommenden Projekten gehörten das sich aktuell in einer Steam-Early-Access-Phase befindende Quake Champions (auch als Game Director) und Doom Eternal (im E3-Bericht), die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Was Willits nach seinem Abschied machen wird, ist noch nicht bekannt, allerdings scheint er bereits konkrete Pläne zu haben, die er nach der QuakeCon teilen will.