FIFA 20: Erster Gameplay-Trailer zeigt neue Features

PC Switch XOne PS4

FIFA 20 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

EA Sports hat einen ersten Gameplay-Trailer zu dem Fußball-Titel FIFA 20 veröffentlicht. Dieser zeigt nicht nur einfach Spielszenen sondern geht auch auf ein paar neue Elemente und Verbesserungen ein. So wurden die Freistöße und Elfmeter überarbeitet, ihr zielt nun wieder mit einem Fadenkreuz und könnt den Ball eine Kurve fliegen lassen und euren Schuss genauer timen.

Auch das Dribbeln wurde überarbeitet, speziell in Mann-gegen-Mann-Situationen. In der Offensive habt ihr mehr Möglichkeiten, euren Gegenüber auszuspielen. Aber auch in der Defensive gibt es nun erweiterte Optionen, wieder in den Ballbesitz zu kommen. Außerdem wurde die Ballphysik überarbeitet. Ansehen könnt ihr euch das Video unterhalb dieser Zeilen.