GTA Online: Casino & Resort eröffnet am 23. Juli

Es war ein lang gehegter Wunsch der Spieler von GTA Online: Das Casino von Los Santos betreten und vor allem darin Glückspiel betreiben zu können. Ab dem 23. Juli werdet ihr dazu die Möglichkeit haben. Denn dann öffnet das brandneue Diamond Casino & Resort seine Pforten. Neben den Klassikern wie zum Beispiel 3-Card-Poker, Blackjack oder Roulette gegen die Bank könnt ihr auch an zahlreichen Spielautomaten eure GTA Dollar (v)erzocken.

Zusätzlich bietet euch das Inside Track eine Lounge, in der ihr zusammen mit Freunden virtuelle Pferderennen verfolgen könnt. Außerdem steht in dieser das Glücksrad, bei dem ihr Bargeld, Bekleidung oder sogar diverse Supersportwagen gewinnen könnt. Jede Woche gibt es dabei ein anderes Luxusfahrzeug zu gewinnen. Im Casino-Laden stehen euch zudem ein reichhaltiges und immer wieder wechselndes Angebot an Bekleidungsartikeln und Accessoires zur Verfügung.

Seid ihr auf der Suche nach einer großzügigen Zweitwohnung oder einfach einer Immobilie mit vielen Features, könnte das Penthouse etwas für euch sein. Das Penthouse gewährt dem Eigentümer eine VIP-Mitgliedschaft mit Zugang zu VIP-Lounges, Tischspielen mit hohen Einsätzen sowie einer Reihe Dienstleistungen, wie Luftfahrzeug- und Limousinen-Service. Mit dem Besitz werdet ihr außerdem Mitglied der Diamond-Familie und erhaltet Zugang zu neuen Koop-Missionen, mit welchen ihr Auszeichnungen, mehr Bargeld oder ein "äußerst begehrtes brandneues Fahrzeug" erspielen könnt.